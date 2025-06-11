دبي وجهة عالمية صاعدة لقطاع الألعاب الإلكترونية.. نمو متسارع وفرص واعدة

تشهد دبي نموًا متسارعًا في قطاع الألعاب الإلكترونية، لتؤكد بذلك مكانتها كمركز إقليمي وعالمي واعد في هذا المجال الحيوي، فقد كشفت دراسة حديثة أعدها (برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033)، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، عن حقائق وأرقام تؤكد هذه الطفرة في الإمارة.

وأكدت الدراسة أن قطاع الألعاب الإلكترونية، الذي تقدر قيمته السوقية عالميًا بنحو 200 مليار دولار، يشهد ازدهارًا ملحوظًا في دبي، مدعومًا برؤية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز مساهمته في الاقتصاد الرقمي للإماراة.

حضور قوي للشركات وتوسع ملحوظ:

أظهرت الدراسة أن دبي تستضيف حاليًا أكثر من 350 شركة تعمل في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع الألعاب الإلكترونية، ومن بين هذه الشركات، تتخصص 260 شركة في تطوير الألعاب الإلكترونية، مما يمثل نسبة تبلغ 74% من إجمالي الشركات النشطة في هذا القطاع في دبي.

ويقع المقر الرئيسي لنسبة تبلغ 67% من هذه الشركات في دبي، في حين تُشكل كبرى الشركات التقنية العالمية ما نسبته 12% من إجمالي الشركات.

في دارسة أعدها "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033" الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، أشارت إلى أن دبي تحتضن حالياً أكثر من 350 شركة تنشط في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع الألعاب الإلكترونية الذي تقدر قيمته السوقية بنحو 200 مليار دولار عالمياً. pic.twitter.com/yL9XZhWwDS — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 9, 2025

كما شهدت دبي تأسيس أكثر من 60 شركة جديدة في مجال الألعاب الإلكترونية منذ إطلاق (برنامج دبي للألعاب الإلكترونية) في شهر نوفمبر 2023، وهي زيادة ملحوظة بنسبة بلغت 16.6%، ويعكس هذا النمو الأهمية المتزايدة لمكانة دبي على الخريطة العالمية لهذا القطاع الاقتصادي الواعد.

رؤية طموحة ومستهدفات إستراتيجية:

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، (برنامج دبي للألعاب الإلكترونية) Dubai Program for Gaming 2033 في نوفمبر 2023، بهدف أن تكون دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية خلال الأعوام العشرة القادمة.

ويتضمن البرنامج أيضًا مستهدفات طموحة تشمل توفير ما يصل إلى 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع، إلى جانب تعزيز مساهمته في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي ليصل إلى نحو مليار دولار بحلول عام 2033.

وأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذه الإنجازات تُجسد نجاح رؤية دبي لاقتصادها المستقبلي، التي ترتكز على التنويع الاقتصادي واستثمار كافة الفرص في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي أصبح من أهم المجالات الاقتصادية الواعدة، ويُقدم فرصًا غير مسبوقة بفضل المنظومة الداعمة لأصحاب المشاريع والأفكار النوعية في قطاعات التقنية المتقدمة، التي تشكل محركًا أساسيًا لتعزيز القدرة التنافسية ودعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033:

يركز (برنامج دبي للألعاب الإلكترونية) في بناء منظومة متكاملة لقطاع الألعاب الإلكترونية، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية، تشمل:

دعم المواهب وتنمية الكفاءات: يهدف البرنامج إلى تعزيز توظيف التقدم التكنولوجي وتطوير المحتوى الرقمي، مع توفير فرص التدريب والعمل، وذلك بالشراكة مع العديد من الشركات العالمية، والجامعات، والمؤسسات الأكاديمية.

يهدف البرنامج إلى تعزيز توظيف التقدم التكنولوجي وتطوير المحتوى الرقمي، مع توفير فرص التدريب والعمل، وذلك بالشراكة مع العديد من الشركات العالمية، والجامعات، والمؤسسات الأكاديمية. دعم رواد الأعمال والابتكار: يقدم البرنامج الدعم اللازم لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة في هذا القطاع.

يقدم البرنامج الدعم اللازم لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة في هذا القطاع. برامج تعليمية وتدريبية متخصصة: يطلق البرنامج برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تغطي مختلف مجالات وتطبيقات الألعاب الإلكترونية.

كما يتضمن البرنامج مبادرات متنوعة، وفعاليات، ومعارض محلية وعالمية، ويوفر فرصًا للشراكة والتعاون على مستوى الأفراد، والشركات، والهيئات التنظيمية في دبي والمنطقة، والعالم.

وتُشير هذه الجهود والمؤشرات إلى أن دبي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في أن تصبح مركزًا عالميًا رائدًا في قطاع الألعاب الإلكترونية، مما يُعزز من مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار والمواهب في الاقتصاد الرقمي.