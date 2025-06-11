جوجل تبدأ إطلاق نظام أندرويد 16 بتحسينات كُبرى

أعلنت جوجل بدء إطلاق نظام التشغيل الجديد أندرويد 16، الذي يأتي بمجموعة من التحسينات البارزة، أبرزها ميزة “التحديثات المباشرة Live Updates”، المستوحاة من ميزة “الأنشطة الحية Live Activities” في هواتف آيفون. وتتيح هذه الميزة للمستخدمين تتبع حالة طلبات التوصيل وركوب السيارات بنحو لحظي عبر إشعارات ثابتة ومستمرة.

ووفقًا لجوجل، فإن ميزة التحديثات المباشرة ستبدأ بالوصول تدريجيًا عبر تطبيقات التنقل وتوصيل الطعام، على أن تتوسع لاحقًا لتشمل خدمات أخرى مثل خرائط جوجل، إذ ظهرت هذه الميزة لدى بعض المستخدمين في نسخة أندرويد 16 التجريبية.

وتظهر “التحديثات المباشرة Live Updates” ضمن شريط Now Bar في هواتف سامسونج، وضمن تنبيهات Live Alerts في أجهزة أوبو وون بلس.

وبجانب هذه الإضافة، يعمل النظام الجديد على تحسين تجربة التنبيهات من خلال تنظيم الإشعارات الواردة من التطبيق نفسه ضمن مجموعة واحدة تلقائيًا، مما يسهم في تقليل الفوضى في لوحة الإشعارات.

ويتضمن النظام تحديثًا موجهًا لتحسين جودة المكالمات للأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة المساعدة على السمع، إذ يمكنهم الآن التحكم في مصدر الصوت، وتبديله إلى ميكروفون الهاتف بدلًا من ميكروفونات الأجهزة السمعية التي لا تلتقط صوت المستخدم بدقة في أثناء المكالمات. ويتيح أندرويد 16 أدوات مدمجة لضبط مستوى الصوت، واختيار الميكروفون المفضل، وغيرها من الإعدادات المتقدمة.

ويضيف النظام أيضًا ميزة “الحماية المتقدمة Advanced Protection” التي تُعد موجهة للمستخدمين المعرضين للأخطار الرقمية، وتوفر طبقة إضافية من الأمان والحماية من التطبيقات الخبيثة والمواقع غير الآمنة والهجمات الإلكترونية.

وفي إطار تعزيز الإنتاجية، كشفت جوجل عن تجربة مكتبية تشبه DeX تتيح استخدام أندرويد في وضع سطح المكتب، مع دعم اختصارات مخصصة للوحة المفاتيح، وهي متاحة للمطورين حاليًا على أن تُطرح بنحو أوسع في وقت لاحق من العام الجاري.

وتشمل التحديثات الأخرى في تطبيقات جوجل إمكانية تخصيص أيقونة المحادثات الجماعية في تطبيق الرسائل Google Messages، وكتم إشعارات الدردشات الجماعية لمدد محددة، وتصميم محرر صور جديد في خدمة الصور Google Photos، وتحسين ميزة الأمان Safety Check.

وأما في تطبيق إدارة الأجهزة المنزلية Google Home، فقد أصبح بإمكان المستخدمين إنشاء اختصارات مخصصة للأجهزة الذكية، مثل تثبيت كاميرات المراقبة في شاشة Google TV، أو التحكم في درجات الحرارة عبر ساعة Wear OS الذكية.

ويبدأ طرح نظام أندرويد 16 أولًا لهواتف جوجل بكسل المؤهلة، على أن تتبعها المزيد من التحديثات البصرية المستندة إلى تصميم Material 3 Expressive لاحقًا هذا العام، بالتزامن مع تحديث نظام Wear OS 6 للساعات الذكية.