اتفاق مفاجئ.. OpenAI تتعاون مع جوجل لاستخدام خدماتها السحابية

كشفت تقارير حديثة عن اتفاق بين شركة OpenAI وشركة جوجل لاستخدام خدماتها السحابية “جوجل كلاود Google Cloud” لتلبية الإقبال المتزايد على خدماتها، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”. وتُعد هذه الخطوة مفاجئة نظرًا إلى المنافسة المباشرة بين الشركتين في مجال الذكاء الاصطناعي.

ولم تُعلن تفاصيل الاتفاق رسميًا، لكن المصادر تشير إلى أن المفاوضات جارية منذ عدة أشهر، في وقت تسعى فيه OpenAI إلى تنويع مصادر الحوسبة بعيدًا عن اعتمادها السابق على خدمات مايكروسوفت Microsoft Azure.

وكانت مايكروسوفت المزود الحصري لمراكز بيانات OpenAI حتى يناير الماضي، حين أرجع الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، تأخر إطلاق بعض المنتجات إلى نقص القدرات الحاسوبية.

ومنذ ذلك الحين، وقّعت الشركة اتفاقًا ضخمًا مع شركة CoreWeave في مارس الماضي لتوفير موارد حوسبة سحابية إضافية، بقيمة تقارب 12 مليار دولار.

ومع أن Azure لم تعد المنصة الوحيدة التي تعتمد عليها OpenAI، فإن العلاقة بين الشركتين ما زالت قائمة، إذ تستمر المحادثات لإعادة صياغة شروط الشراكة، ومنها حصة مايكروسوفت في الشركة.

وتُعد هذه الخطوة مكسبًا مهمًا لخدمات جوجل السحابية Google Cloud، خاصةً أن ChatGPT يشكّل تهديدًا مباشرًا لخدمات البحث لدى جوجل.

ويُتوقع أن تسهم الشراكة في تعزيز عائدات خدمات جوجل السحابية Google Cloud، التي حققت العام الماضي إيرادات بلغت 43 مليار دولار، أي نحو 12% من إيرادات الشركة الأم ألفابت. ومع انضمام OpenAI إلى قائمة عملائها، قد تشهد هذه الأرقام ارتفاعًا ملحوظًا.

وتثير هذه الصفقة تساؤلات حول قدرة خدمات جوجل السحابية Google Cloud على تلبية الطلب المتزايد، إذ تواجه المنصة بالفعل تحديات في البنية التحتية، وتأخيرات في التراخيص، حتى قبل دخول OpenAI كعميل. ولم توضح جوجل إذا كانت OpenAI ستحظى بأولوية على حساب عملاء آخرين.

يُذكر أن OpenAI تحقق نموًا ملحوظًا، إذ أعلنت حديثًا أن معدلات استخدام برامجها الحالية ستُترجم إلى إيرادات سنوية تصل إلى 10 مليارات دولار بحلول منتصف العام الجاري، مع هدف طموح بتحقيق 12 مليار دولار بنهاية العام، وهو رقم يبدو في المتناول بفضل زيادة المشتركين الجدد.