Apple Intelligence.. آبل تحسّن قدرات ذكائها الاصطناعي بمزايا جديدة

كشفت شركة آبل عن مجموعة واسعة من التحديثات الجديدة لمنظومة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها Apple Intelligence، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة المستخدم عبر أجهزتها المختلفة، مع الحفاظ على أعلى معايير الخصوصية. وتشمل التحسينات دعمًا أوسع للمطورين، وتكاملًا أعمق مع التطبيقات اليومية، إلى جانب مزايا مبتكرة في الترجمة، وتطبيق الصور، والتمارين الذكية.

وأعلنت الشركة إتاحة منظومة Apple Intelligence للمطورين، مما يمكّنهم من إنشاء تجارب ذكية عالية الخصوصية دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، وفيما يلي استعراض لأبرز ما قدمته آبل من تحديثات في نطاق الذكاء الاصطناعي وفقًا لما جاء في مؤتمر المطورين WWDC 2025.

الترجمة المباشرة داخل التطبيقات

تساعد ميزة الترجمة المباشرة في كسر الحواجز اللغوية عبر تطبيقات مثل الرسائل وفيس تايم والهاتف، إذ تُترجم الرسائل والمكالمات مباشرة على الجهاز لضمان الخصوصية، مما يسهم في تسهيل التواصل في أثناء السفر أو المحادثات المتعددة اللغات.

تطوير Genmoji

أضافت Apple إمكانية إنشاء رموز جديدة بناءً على أوصاف المستخدمين عبر ميزة Genmoji، إلى جانب القدرة على تخصيص السمات مثل تسريحة الشعر، كما يمكن استخدام تطبيق إنشاء الصور مع ChatGPT لإنتاج صور فنية بأنماط متنوعة، مع الحفاظ على خصوصية البيانات ما لم يوافق المستخدم على مشاركتها.

ميزة الذكاء البصري

تتيح ميزة الذكاء البصري للمستخدمين التفاعل مع أي محتوى ظاهر في شاشة آيفون من خلال البحث أو اتخاذ إجراءات مباشرة مثل إضافة مواعيد إلى التقويم أو البحث عن منتجات مشابهة. ويمكن تفعيل هذه الميزة من خلال نفس الأزرار المستخدمة لأخذ لقطة شاشة، مما يسهّل الوصول إليها بسرعة.

توسيع دعم اللغات، والعربية ما زالت غائبة

أكدت آبل أن دعم النظام سيتوسع ليشمل ثماني لغات إضافية في وقت لاحق من هذا العام، منها الدنماركية، والتركية، والصينية التقليدية، وغيرها، ما يوسّع انتشار هذه المزايا عالميًا، لكن دعم اللغة العربية ما زال غير متاح حتى الآن.

مزايا Apple Intelligence في ساعة آبل

أضافت Apple ميزة Workout Buddy إلى تطبيق Fitness في ساعة Apple Watch، لتقديم تجربة تمرين مخصصة تعتمد على تحليل بيانات المستخدم في الوقت الفعلي، مثل معدل نبض القلب والسرعة والمسافة، مع تقديم صوت تحفيزي ديناميكي يعتمد على تسجيلات مدربي +Fitness. وتعمل الميزة في الأجهزة مع الحفاظ التام على خصوصية البيانات.

آبل تتيح Apple Intelligence للمطورين

أصبح بإمكان المطورين الآن إدماج نموذج Apple Intelligence الأساسي في تطبيقاتهم مباشرة، مما يسمح بإنشاء تجارب ذكية جديدة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت أو الاعتماد على خدمات سحابية خارجية.

الاختصارات تزداد ذكاءً

أصبحت ميزة الاختصارات مدعومة بإجراءات ذكية بفضل Apple Intelligence، ويمكن الآن للمستخدمين تلخيص النصوص أو إنشاء الصور من خلال النماذج الذكية، إما باستخدام المعالجة عبر الجهاز أو عبر الحوسبة السحابية الخاصة، كما يمكن إدماج ChatGPT في هذه الاختصارات لتعزيز القدرات التفاعلية.

مزايا جديدة مدمجة في التطبيقات اليومية

أدمجت Apple مزايا Apple Intelligence في عدة تطبيقات مثل:

– البريد والملاحظات: لتصنيف الإجراءات وتلخيص رسائل الطلبات تلقائيًا.

– الرسائل: لإنشاء استطلاعات رأي ذكية وخلفيات مخصصة.

– الصور: لإزالة العناصر غير المرغوب فيها وتوليد صور بتوصيف نصي أو من رسوم جاهزة.

– سيري Siri: أصبح أكثر مرونة، ويدعم الانتقال بين المواضيع وفهم أفضل لسياق الكلام.

– التنبيهات: تشمل أولويات الإشعارات والرسائل العاجلة، ومعاينات سريعة دون الحاجة إلى فتح التطبيقات.

الحفاظ على الخصوصية

صممت آبل ذكاءها الاصطناعي Apple Intelligence بمعايير صارمة لحماية الخصوصية. فمعظم العمليات تتم في الأجهزة، وعند الحاجة إلى نماذج أكبر، تُستخدم “الحوسبة السحابية الخاصة” التي تضمن عدم تخزين أو مشاركة بيانات المستخدم مع آبل أو أي جهة أخرى.