تطبيقات أفضل.. آبل تطوّر أدواتها من أجل دعم المطورين

أعلنت آبل مجموعة من الأدوات والتحديثات التقنية الجديدة لدعم المطورين في تصميم تطبيقات أكثر ذكاءً وتفاعلاً. وتشمل التحسينات إمكانية الوصول إلى نموذج Apple Intelligence عبر الأجهزة، وتكامل النماذج اللغوية الضخمة مثل ChatGPT في Xcode 26، مع واجهات برمجة متطورة تساعد في تسريع الابتكار عبر كافة أنظمة آبل.

وكشفت آبل عن تصميم برمجي جديد يحمل طابعًا بصريًا متطورًا يعتمد على أسلوب يُسمى “الزجاج السائل Liquid Glass” يمنح التطبيقات مظهرًا انسيابيًا وديناميكيًا. ويمتد هذا التصميم إلى العناصر التفاعلية اليومية مثل الأزرار وأشرطة التمرير، ويهدف إلى تعزيز التركيز على المحتوى مع الحفاظ على تجربة مألوفة.

وقدّمت آبل أداة جديدة تُعرف باسم Icon Composer تتيح للمطورين إنشاء أيقونات جذابة ومتناسقة باستخدام طبقات متعددة وتأثيرات مرئية مميزة. كما تسمح هذه الأداة بمعاينة الأيقونات بألوان متعددة وتخصيص الشفافية والإضاءة.

وتُسهّل آبل على المطورين إدماج مزايا Apple Intelligence مباشرة في تطبيقاتهم باستخدام إطار عمل يدعم لغة Swift، من أجل الاستفادة من مزايا مثل التوليد الذكي واستدعاء الأدوات بثلاثة أسطر برمجية فقط، مع دعم العمل دون اتصال بالإنترنت، وبما يحافظ على خصوصية المستخدم.

وتحمل بيئة التطوير الجديدة Xcode 26 مزايا متقدمة تساعد المطورين في كتابة واختبار الشيفرات بسرعة أكبر باستخدام النماذج اللغوية، وتدعم التكامل مع ChatGPT، إضافة إلى أدوات ذكية للتصحيح، والتنقل الصوتي، وتحسين تجربة المطور، كما يمكن تشغيل النماذج محليًا في أجهزة Mac المزودة بمعالجات Apple Silicon.

وأطلقت الشركة نسخة جديدة من لغة البرمجة سويفت، وهي Swift 6.2، مع تحسينات في الأداء والتزامن، ودعم أفضل للتكامل مع لغات أخرى مثل ++C و Java، بالإضافة إلى دعم WebAssembly للمزيد من المرونة في تطوير التطبيقات.

وقدّمت آبل تحديثات قوية لمطوري الألعاب، تشمل Game Porting Toolkit 3، ومحرك Metal 4 الذي يُحسّن الرسومات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويتيح تأثيرات بصرية أكثر واقعية. كما كشفت عن تطبيق Apple Games لجمع الألعاب واللاعبين في مكان واحد.

وكشفت الشركة عن أدوات جديدة لمساعدة المطورين في توفير تجارب آمنة ومناسبة للأطفال، ومنها تحديد الفئة العمرية، وتخصيص المحتوى دون جمع بيانات حساسة، كما وفرت ملصقات لإبراز مزايا تسهيلات الاستخدام في صفحات التطبيقات في متجر آب ستور.