بعد مايكروسوفت.. مؤتمر آبل يشهد احتجاجًا خلال الكلمة الافتتاحية

شهد مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2025، الذي عُقد يوم الاثنين في مقر الشركة، محاولة لمقاطعة كلمة الافتتاح التي ألقاها كريغ فيدريغي، نائب رئيس الشركة، ورئيس قطاع البرمجيات.

وخلال صعوده إلى المسرح لافتتاح الحدث، اقتحم أحد المحتجين القاعة وبدأ بالصراخ، وهو يرتدي سترة، فتحها ليُظهر الكوفية الفلسطينية، كما رفع شارة وهو يقول فيما يبدو: “إنني أعمل في آبل”، لكن حديثه لم يكن واضحًا بالكامل.

واستمر المتظاهر بالحديث لنحو 30 ثانية قبل أن يتدخل أفراد الأمن، ويقتادوه إلى خارج القاعة، في حين واصل فيدريغي كلمته دون أن يتوقف، وفقًا لما ذكره موقع “ذا فيرج” التقني. ولم تعلق آبل على الحادثة بنحو رسمي حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة في مؤتمر آبل تأتي في أعقاب احتجاجات مماثلة شهدتها فعاليات تقنية أخرى، كان أبرزها مؤتمر Build الخاص بمايكروسوفت الشهر الماضي، حيث قاطع أحد موظفي الشركة كلمة المدير التنفيذي، ساتيا ناديلا، رافعًا شعار “الحرية لفلسطين”، وشهدت كلمة رئيس الذكاء الاصطناعي، مصطفى سليمان، احتجاجًا مماثلًا تضامنًا مع القضية الفلسطينية، واعتراضًا على تعاون الشركة مع الحكومة الإسرائيلية.

وتعكس هذه الحوادث المتكررة تصاعد الأصوات المناهضة للسياسات المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي داخل كبرى شركات التقنية، وسط مطالب متزايدة باتخاذ مواقف علنية تجاه النزاع، في وقت تواجه فيه هذه الشركات ضغوطًا متزايدة من موظفيها والمجتمع المدني على حد سواء لقطع العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية.