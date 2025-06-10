الزجاج السائل.. آبل توحّد الهوية البصرية لأنظمة تشغيلها بتصميم غير مسبوق

كشفت آبل عن تصميم برمجي جديد يُعيد تعريف الجوانب الجمالية في تطبيقاتها عبر مختلف أنظمتها، وهو تصميم يُطلق عليه اسم “الزجاج السائل Liquid Glass “.

ويوفر التصميم شفافية وتفاعلًا ديناميكيًا مع المحتوى، مما يرفع مستوى الحيوية والوضوح في عناصر الواجهة، مع الحفاظ على البساطة المألوفة.

ويشمل التصميم الجديد كافة أنظمة آبل، مثل iOS 26 و macOS Tahoe 26 و watchOS 26، مما يمنح تجربة أكثر اتساقًا وتكاملًا بين الأجهزة، دون التنازل عن السمات المميزة لكل نظام. ويعتمد التصميم الجديد على مادة “الزجاج السائل Liquid Glass”، وهي مادة شبه شفافة تتفاعل مع البيئة، وتوفر تأثيرات ضوئية وانعكاسية جذابة، وتمتد لتشمل عناصر الواجهة من الأزرار إلى شاشات القفل والمحتوى، وتضفي على التفاعل طابعًا حيًا وسلسًا.

وأعادت آبل تصميم عناصر التحكم وأشرطة الأدوات والتنقل داخل التطبيقات، لتكون منسجمة مع الزوايا الدائرية للأجهزة الحديثة، كما حسّنت استجابة عناصر التفاعل مثل أشرطة علامات التبويب، التي تنكمش وتتمدد ديناميكيًا لإبراز المحتوى دون التضحية بسهولة التنقل.

ويمتد التصميم الجديد إلى النظام ككل، مثل شاشة القفل والشاشة الرئيسية وسطح المكتب، إذ صُممت الأيقونات والأدوات باستخدام طبقات متعددة من Liquid Glass تمنحها عمقًا وتأثيرات بصرية مبهرة، مع إمكانية تخصيص أوسع دون المساس بالتجربة المعتادة.

وقدّمت آبل واجهات برمجة تطبيقات جديدة تتيح للمطورين اعتماد التصميم الجديد بسهولة، ويمكنهم استخدام Liquid Glass لتطوير تطبيقات أكثر تفاعلية وجاذبية، مما يمنح المستخدمين تجربة أكثر انسيابية ومتعة في الاستخدام.