أهم ما أعلنته آبل في مؤتمر المطورين WWDC 2025

انطلقت أمس فعاليات مؤتمر آبل للمطورين WWDC 2025، وهو الحدث السنوي الذي تعرض فيه الشركة كل ما هو جديد في أنظمة تشغيل أجهزتها الذكية، مانحةً المطورين الوقت الكافي لتضمين المزايا والإمكانات القادمة إلى أجهزة آيفون وآيباد وحواسيب ماك، ونظارة Vision Pro والساعات الذكية Apple Watch في تطبيقاتهم وإصداراتهم المقبلة.

وقد شهد اليوم الأول من مؤتمر WWDC 2025 إعلانات مميزة، فقد أعلنت آبل إعادة تصميم شاملة تسمى (الزجاج السائل) Liquid Glass لجميع أنظمة التشغيل، مع توحيد أرقام الإصدارات لتنتهي جميعها بالرقم 26، مثل: iOS 26. كما كشفت الشركة عن تطبيق جديد للألعاب، يُعد بمنزلة مركز موحد للألعاب مع بعض المزايا الجديدة التي توفر تجربة لعب جماعية.

إليك أبرز ما أعلنته آبل في مؤتمر المطورين WWDC 2025:

تصميم (الزجاج السائل) Liquid Glass لجميع أنظمة التشغيل

أعلنت آبل خلال مؤتمر المطورين WWDC 2025 تصميمًا جديدًا لواجهات أنظمة التشغيل القادمة، وقد استلهمت التصميم من نظام VisionOS، وأطلقت عليه اسم الزجاج السائل Liquid Glass.

يمنح التصميم الجديد عناصر الواجهات شفافية مميزة لتصبح مشابهة لعناصر نظام تشغيل نظارة الواقع المختلط Vision Pro. كما يتميز النظام الجديد بتأثيرات ضوئية وحركات ديناميكية سلسة تتغير حسب زاوية الرؤية.

نظام iOS 26 لهواتف آيفون

يأتي نظام iOS 26 مع مجموعة واسعة من المزايا الجديدة لهواتف آيفون، أبرزها:

تطبيق الهاتف: حصل على مزية تسمى (Call Screening) تنتظر حتى يبدأ المتصل بالكلام لتُخبرك من هو قبل أن تبدأ المكالمة. بالإضافة إلى مزية (Hold Assist) التي تُبقي المكالمة في الخلفية وتعلمك عند الرد.

حصل على مزية تسمى (Call Screening) تنتظر حتى يبدأ المتصل بالكلام لتُخبرك من هو قبل أن تبدأ المكالمة. بالإضافة إلى مزية (Hold Assist) التي تُبقي المكالمة في الخلفية وتعلمك عند الرد. إطلاق تطبيق جديد للألعاب يُسمى Games ، يسمح للمستخدم بالوصول إلى مكتبة الألعاب التي حملها من متجر App Store، بالإضافة إلى عرض محتوى خدمة Apple Arcade. كما يحتوي التطبيق على تبويب “اللعب معًا Play Together”، الذي يتيح متابعة ما يلعبه الأصدقاء، ويقدم تحديات جماعية.

، يسمح للمستخدم بالوصول إلى مكتبة الألعاب التي حملها من متجر App Store، بالإضافة إلى عرض محتوى خدمة Apple Arcade. كما يحتوي التطبيق على تبويب “اللعب معًا Play Together”، الذي يتيح متابعة ما يلعبه الأصدقاء، ويقدم تحديات جماعية. تطبيق الرسائل: أصبح بإمكان المستخدم تعيين خلفيات مخصصة داخل الرسائل، وأصبحت الدردشات الجماعية تدعم مزية التصويت، وإرسال أو استلام الأموال عبر Apple Cash. كما يمكن للمستخدم تصفية الإشعارات القادمة من تطبيق الرسائل حسب المرسلين.

أصبح بإمكان المستخدم تعيين خلفيات مخصصة داخل الرسائل، وأصبحت الدردشات الجماعية تدعم مزية التصويت، وإرسال أو استلام الأموال عبر Apple Cash. كما يمكن للمستخدم تصفية الإشعارات القادمة من تطبيق الرسائل حسب المرسلين. مزية Genmoji: أصبحت أكثر ذكاءً؛ إذ تتيح دمج الرموز التعبيرية معًا وتعديلها لإنشاء رموز مخصصة. وهناك أيضًا أنماط جديدة لتوليد الصور بالاعتماد على ChatGPT مثل الرسم الزيتي أو تخصيص الأسلوب حسب الطلب.

أصبحت أكثر ذكاءً؛ إذ تتيح دمج الرموز التعبيرية معًا وتعديلها لإنشاء رموز مخصصة. وهناك أيضًا أنماط جديدة لتوليد الصور بالاعتماد على ChatGPT مثل الرسم الزيتي أو تخصيص الأسلوب حسب الطلب. مزية الترجمة الحية Live Translation: أصبحت مدمجة في تطبيقات التواصل مثل: تطبيق الهاتف، والرسائل، وفيس تايم، وتعمل حتى عند الاتصال بشخص لا يستخدم هاتف آيفون.

أصبحت مدمجة في تطبيقات التواصل مثل: تطبيق الهاتف، والرسائل، وفيس تايم، وتعمل حتى عند الاتصال بشخص لا يستخدم هاتف آيفون. شاشة القفل: أصبحت تدعم عناصر واجهة ديناميكية تتفاعل مع صورة الخلفية، مع إمكانية تحويل الصورة تلقائيًا إلى تأثير ثلاثي الأبعاد.

أصبحت تدعم عناصر واجهة ديناميكية تتفاعل مع صورة الخلفية، مع إمكانية تحويل الصورة تلقائيًا إلى تأثير ثلاثي الأبعاد. تطبيق الكاميرا: أصبح يوفر وصولًا أسرع لأنماط التصوير الأساسية، وكل الإعدادات أصبحت متاحة عبر إيماءات سريعة.

أصبح يوفر وصولًا أسرع لأنماط التصوير الأساسية، وكل الإعدادات أصبحت متاحة عبر إيماءات سريعة. مزية الذكاء البصري: أصبحت تعمل مع لقطات الشاشة؛ إذ يمكن للمستخدم أخذ لقطة شاشة، ثم استخدام الذكاء البصري للبحث عما يظهر في اللقطة عبر محرك بحث جوجل.

أصبحت تعمل مع لقطات الشاشة؛ إذ يمكن للمستخدم أخذ لقطة شاشة، ثم استخدام الذكاء البصري للبحث عما يظهر في اللقطة عبر محرك بحث جوجل. تطبيق الخرائط: أصبح قادرًا على تعرّف مسارات المستخدم المفضلة، ويقدم تقديرات زمنية للوصول ويحتفظ بسجل الأماكن التي زارها.

أصبح قادرًا على تعرّف مسارات المستخدم المفضلة، ويقدم تقديرات زمنية للوصول ويحتفظ بسجل الأماكن التي زارها. محفظة آبل: أصبحت تسمح بإضافة معلومات جواز السفر ضمن قسم الهويات الرقمية. ومزية الدفع التي تدعمها المحفظة أصبحت تتيح استرداد المكافآت شخصيًا واستخدام نظام التقسيط.

نظام iPadOS 26 لأجهزة آيباد اللوحية

حصل نظام تشغيل أجهزة آيباد اللوحية الجديد iPadOS 26 على تغييرات كبيرة غير مزايا التصميم الجديدة ومزايا الذكاء الاصطناعي، أبزرها:

نظام جديد لتنظيم النوافذ يهدف إلى تحسين التعامل مع المهام المتعددة؛ إذ يمكن إعادة تحجيم نوافذ التطبيقات بحُرية، ووضعها في أي مكان في الشاشة، وفتح عدد أكبر منها في الوقت نفسه، ويشبه هذا كثيرًا تجربة استخدام نظام macOS الخاص بحواسيب ماك.

حصل تطبيق الملفات على تحديث رئيسي يسمح بعرض الملفات بنظام القائمة (List View)، مع إمكانية إضافة المجلدات مباشرة إلى شريط التطبيقات (Dock).

أصبح تطبيق Preview متاحًا على أجهزة آيباد للمرة الأولى، وهو تطبيق يسمح بعرض مستندات PDF وتعديلها وهو متوفر في حواسيب ماك.

مزية Live Activities لعرض الإشعارات بطريقة حية ومحدّثة على شاشة القفل.

نظام macOS Tahoe 26 لحواسيب ماك

يحمل الإصدار الجديد من نظام تشغيل حواسيب ماك اسم Tahoe 26، ويشمل التغييرات البصرية نفسها الموجودة في نظام iOS 26 كما يتضمن تطبيق الألعاب الجديد، بالإضافة إلى بعض المزايا الخاصة، مثل: إمكانية إضافة عناصر جديدة إلى مركز التحكم، وتغيير ألوان المجلدات واستخدام رموز تعبيرية لها.

ويدعم النظام عرض الأنشطة الحية (Live Activities) من هواتف آيفون القريبة، مثل تتبع حال سيارة أجرة مباشرةً من شريط القوائم في حاسوب ماك.

وقد حصلت أداة البحث الداخلي Spotlight على أكبر تحديث لها حتى الآن؛ إذ أصبح بإمكان المستخدمين تنفيذ أوامر مباشرة من خلالها، مثل: تدوين ملاحظة أو إرسال بريد إلكتروني أو تشغيل اختصارات.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن النظام تطبيق الهاتف (Phone) الجديد، الذي يُتيح استقبال المكالمات من هاتف آيفون المقترن بالحاسوب عبر مزية الاستمرارية (Continuity)، مع دعم كامل لمزايا مثل: المكالمات المفضلة، والبريد الصوتي، وفلترة المكالمات.

نظام watchOS 26 لساعات آبل الذكية

يأتي نظام تشغيل ساعات آبل الذكية الجديد watchOS 26 بتصميم “الزجاج السائل Liquid Glass”، الذي يوفر مظهرًا مُحسنًا لعناصر الواجهة، ويحسن تجربة التنقل.

يُسهل نظام watchOS 26 أيضًا التفاعلات اليومية، ويقدم إيماءة لف المعصم الجديدة لتجاهل الإشعارات بسهولة. ويتضمن النظام مزية ذكية تُسمى Workout Buddy تعتمد على الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، وتوفر تحفيزًا منطوقًا مخصصًا؛ إذ تدمج بيانات تمرين المستخدم وسجل اللياقة البدنية الخاص به لتقديم أفكار تحفيزية مخصصة في أثناء جلسة التمرين، وذلك استنادًا إلى بيانات مثل: معدل نبض القلب، والسرعة، والمسافة، وحلقات النشاط، والإنجازات السابقة المتعلقة باللياقة البدنية.

وفي تطبيق التمرين، اختارت آبل تصميمًا جديدًا، يقدم مقاطع صوتية للاستماع إليها في أثناء التمرين بناءً على تفضيلات المستخدم ونوع التمرين.

ومن أبرز ما تضمنه النظام الجديد أيضًا، مزية Smart Stack التي تعرض اقتراحات مرئية بناءً على الموقع الجغرافي، والروتين اليومي، والمستشعرات، على سبيل المثال: يمكن لهذه المزية اقتراح ممارسة تمرين معين عند وصول المستخدم إلى موقع محدد.



يمكنك تعرّف المزيد عن المزايا الجديدة في نظام watchOS 26 في مقال: “آبل تكشف عن نظام watchOS 26 الجديد لساعاتها الذكية“.

نظام VisionOS 26 لنظارة فيجن برو

في نظام VisionOS 26 الخاص بنظارات آبل الذكية، يمكن تخصيص عناصر الواجهة وتثبيتها، كما أصبح النظام يتذكر مواقع النوافذ. ويمكن عبر هذا النظام إنشاء عرض ثلاثي الأبعاد للصور تلقائيًا، وتحويل الصور داخل المقالات إلى مشاهد مكانية، كما ستبدو الشخصيات الافتراضية Personas أكثر واقعية.

وستدعم النظارة عبر هذا النظام مجموعة من الملحقات الجديدة، مثل: قلم Muse 3D من Logitech، ووحدات التحكم اليدوية PSVR.