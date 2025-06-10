آبل تكشف هواتف آيفون الداعمة لنظام iOS 26 الجديد

أعلنت شركة آبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2025 نظام التشغيل الجديد iOS 26 الذي سيصل إلى المستخدمين بحلول خريف العام الجاري، مع تأكيد التخلي عن دعم بعض هواتف آيفون القديمة، مما يعني أن بعض المستخدمين سيحتاجون إلى الترقية إلى هاتف أحدث للاستفادة من التحديثات المرتقبة.

وشهد الحدث، الذي أُقيم يوم الاثنين، استعراضًا لمجموعة من التحسينات الكبيرة في نظام iOS، أبرزها التغييرات على مستوى التصميم بواجهة “الزجاج السائل Liquid Glass” الجديدة، التي تشكّل أكبر تحديث بصري لأجهزة آيفون منذ سنوات. كما أكدت آبل تغيير ترقيم النظام، إذ انتقلت من iOS 18 مباشرةً إلى iOS 26.

هواتف آيفون التي لن تحصل على iOS 26

خلافًا لما حدث العام الماضي، إذ حافظت آبل على دعم كافة الأجهزة السابقة، قررت الشركة هذا العام إيقاف الدعم عن بعض هواتف آيفون التي صدرت في عام 2018. وتشمل الأجهزة غير المتوافقة هواتف آيفون XR و آيفون XS وآيفون XS ماكس. ولن تتمكن هذه الهواتف من تثبيت نظام iOS 26 عند إطلاقه الرسمي في الخريف.

قائمة الهواتف المتوافقة مع iOS 26

وفقًا لما ورد في موقع آبل الرسمي، فإن كافة أجهزة آيفون التي أطلقتها آبل منذ عام 2019 ستكون مؤهلة للحصول على التحديث. وتشمل القائمة هواتف آيفون SE من الجيل الثاني فما أحدث، وسلاسل آيفون من آيفون 11 حتى آيفون 16 بمختلف إصداراتها.

ومن المتوقع أن تكشف آبل عن هواتف iPhone 17 في وقت لاحق من هذا العام، وهي ستأتي مدعومة بالنظام الجديد الذي سيكون مثبتًا فيها بنحو افتراضي.

يُذكر أن نظام iOS 26 يجلب تحسينات كبيرة في الأداء والذكاء الاصطناعي والتصميم البصري، مما يجعل من الترقية أمرًا ضروريًا لمن يسعى للحصول على تجربة استخدام أكثر تطورًا.