آبل تكشف عن نظام watchOS 26 الجديد لساعاتها الذكية

كشفت آبل عن نظام التشغيل الجديد الخاص بساعاتها الذكية watchOS 26 الذي يوفر ميزة Workout Buddy التي تمنح المستخدمين تجربة تمرين فريدة من نوعها اعتمادًا على مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، في ترقيات في مزايا الحزمة المكدسة وتطبيق الرسائل.

وتقول آبل إن نظام watchOS 26 يُضفي إطلالة جديدة تنبض بالجمال ويقدم مزيداً من الذكاء لتجربة أكثر تخصيصاً، تدعم المستخدمين في الحفاظ على نشاطهم وصحتهم والبقاء على اتصال بنحو دائم.

ويجعل التصميم الجديد الذي يُعرف باسم “الزجاج السائل Liquid Glass” النظام وعناصره وتجربة التنقل والتحكم أكثر تعبيراً مع الحفاظ على جوهر التجربة المألوفة لنظام watchOS.

وتعزز مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence تجربة اللياقة من خلال ميزة Workout Buddy، التي توفر تحفيزاً منطوقاً مخصصاً. وأما تطبيق التمرين فهو يتميز بتصميم جديد، ويقدم صوتيات للاستماع إليها في أثناء التمرين بناءً على ذوق المستخدم ونوع التمرين.

وإضافة إلى ذلك، يجعل نظام watchOS 26 التفاعلات اليومية أكثر سهولة، ويقدم إيماءة لف المعصم الجديدة لتجاهل الإشعارات بسهولة.

ميزة Workout Buddy

تُعد ميزة Workout Buddy تجربة لياقة فريدة من نوعها مستفيدةً من مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، وهي تدمج بيانات تمرين المستخدم وسجل لياقته لتقديم أفكار تحفيزية مخصصة في أثناء جلسة التموين، وذلك استناداً إلى بيانات مثل معدل نبض القلب، والسرعة، والمسافة، وحلقات النشاط، وإنجازات اللياقة الشخصية، وغيرها.

وعندما يبدأ المستخدم في تمرين ركض مثلاً، ستقدم ميزة Workout Buddy كلمة تشجيعية شخصية قد تذكره بمسافة الركض التي قطعها خلال الأسبوع.

وفي أثناء التمرين، يمكن لميزة Workout Buddy تحديد أهم اللحظات مثل الأشواط المقطوعة في الميل الواحد، أو إخباره إذا حقق إنجازاً جديداً بناءً على سجل لياقته البدنية.

وعندما ينهي المستخدم تمريناً، ستلخص ميزة Workout Buddy إحصائيات التمرين الخاص به وتهنئّه على إنجازاته.

لتقديم إلهام هادف في الوقت الفعلي، تتولى ميزة Workout Buddy تحليل البيانات بخصوصية وأمان باستخدام Apple Intelligence. ثم يحوّل نموذج جديد النص إلى كلام بترجمة الأفكار إلى صوت توليدي ديناميكي أُنشئ باستخدام بيانات صوتية من مدربي خدمة +Fitness، حتى يحمل طاقة وأسلوباً ونبرة تناسب التمرين.

ستتوفر ميزة Workout Buddy في ساعات آبل الذكية، وتتطلب وجود هاتف آيفون قريب يدعم مزايا Apple Intelligence. وستتوفر في البداية باللغة الإنجليزية، في بعض أنواع التمارين الشهيرة.

أكبر تحديث لتطبيق التمرين

شهد تطبيق التمرين في النظام تحديثًا كبيرًا يشمل تصميمًا جديدًا، وتجربة تنقل محسّنة، مع أزرار في الزوايا لتسهيل الوصول إلى إعدادات التمارين. كما أصبح بالإمكان تشغيل قوائم الصوتيات والبودكاست تلقائيًا مع بدء التمرين.

تحسينات الحزمة المكدسة الذكية

وتعزز آبل قدرات الحزمة المكدسة الذكية لتصبح استباقية، إذ تعرض تلميحات مرئية بناءً على الموقع، والروتين اليومي، والمستشعرات، مثل اقتراح تمرين معين عند وصول المستخدم إلى موقع محدد.

دعم الترجمة في الرسائل ومزايا ذكية جديدة

يدعم تطبيق الرسائل الآن الترجمة الحية للرسائل الواردة والصادرة باستخدام Apple Intelligence. كما تقترح الساعة إجراءات ذكية مثل تحويل الأموال أو إرسال إشعارات الوصول، وتدعم الاستطلاعات والخلفيات المخصصة، مع تحسين دقة الردود الذكية بفضل نماذج لغوية محسّنة.

إدارة أسهل للإشعارات والإيماءات

أصبحت إيماءة لف المعصم وسيلة جديدة للتحكم في الإشعارات والمكالمات والتنبيهات بيد واحدة فقط. كما يمكن للساعة ضبط مستوى الصوت تلقائيًا حسب الضوضاء المحيطة للحفاظ على الخصوصية والراحة.

تطبيق الملاحظات وتحديثات لتطبيق الهاتف

أُضيف تطبيق الملاحظات إلى Apple Watch لدعم إنشاء وتعديل الملاحظات باستخدام المساعد الشخصي Siri والإملاء. كما انضمّت ميزتا Hold Assist و Call Screening الجديدتين إلى تطبيق الهاتف، مما يعزز التحكم في المكالمات والإشعارات الصوتية.

تحسينات لمستخدمي الصوت وضعاف السمع

تدعم الساعة مزايا جديدة لذوي الإعاقات السمعية، منها الشرح الحي للنصوص ومزايا الاستماع المباشر المتقدمة، إلى جانب إمكانية التحكم من بُعد في جلسات الاستماع.

واجهة صور ديناميكية ومعرض واجهات جديد

تُعرض واجهة “الصور” صورًا مميزة من مكتبة المستخدم تلقائيًا. كما أُعيد تصميم معرض واجهات الساعة لتسهيل استكشافها، والاختيار منها.

أدوات وواجهات برمجة جديدة للمطورين

قدّمت آبل أدوات جديدة للمطورين لبناء عناصر واجهة مخصصة باستخدام لغة SwiftUI، مع تكامل أعمق مع الحزمة المكدسة الذكية. كما أُضيف دعم لإشارات الموقع والضوضاء، مما يسمح بتجارب أكثر ذكاءً وتكيفًا مع السياق.

ومن المنتظر إطلاق النسخة التجريبية من نظام watchOS 26 اولًا على أن يتوفر بنحو نهائي للمستخدمين في وقتٍ لاحق من العام الجاري.