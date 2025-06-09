قلادة ذكية وروبوتات تفاعلية.. OpenAI تمهّد لعصر جديد من الأجهزة الذكية

أعلنت شركة OpenAI، في الشهر الماضي، استحواذها على شركة “io”، وهي الشركة الناشئة التي أسسها المصمم الشهير جوني آيف، مقابل 6.5 مليارات دولار. ويُعد آيف أحد أبرز الأسماء في عالم التصميم، إذ شغل منصب رئيس قسم التصميم في آبل لأكثر من عقدين من الزمن، قبل انتقاله إلى OpenAI للعمل على مشاريع الشركة الخاصة بأجهزة الذكاء الاصطناعي.

ومع أن تفاصيل تلك المشاريع ما زالت غير معلنة رسميًا، فإن وكالة بلومبرغ كشفت عن بعض الجوانب المثيرة لعمل آيف داخل OpenAI، إذ يُقال إن المصمم السابق لآبل يقود حاليًا تطوير سلسلة من الأجهزة الثورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومن بين الأجهزة التي هي قيد التطوير جهاز محمول يُوصف بأنه “قلادة” يمكن ارتداؤها حول العنق، ويُقال إنه يتيح للمستخدمين التفاعل مع ChatGPT باستخدام الأوامر الصوتية، مما قد يفتح الباب أمام تجربة تفاعلية جديدة بالكامل.

كما يعمل آيف أيضًا على جهاز منزلي شبيه بمكبرات الصوت الذكية، يُوضع على الطاولة، ويتيح تنفيذ المهام المختلفة من خلال مساعد ChatGPT.

وأما الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو تطوير OpenAI جهاز روبوت يعتمد على الذكاء الاصطناعي، إذ أشار تقرير بلومبرغ إلى أن هذا الروبوت “سيكون على الأرجح آلة تُنشئ علاقة مع البشر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي”. ومع ذلك، ما زال هذا المشروع في المراحل الأولى، وبعيدًا عن الوصول إلى السوق.

وفي أعقاب الصفقة، وصف الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، جوني آيف بأنه “أفضل مصمم في العالم”، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستتيح للشركة العمل على الجيل التالي من الحواسيب المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن تقارير سابقة كانت قد تحدثت عن نية OpenAI تطوير جهاز ذكاء اصطناعي غامض، يُعتقد أنه هاتف ذكي بلا شاشة، وهو ما قد يتطابق مع شائعات القلادة المحمولة التي أشارت إليها بلومبرغ.

ومع أن تفاصيل هذا الجهاز المحمول ما زالت غامضة، فإن من المحتمل أن يشكل بديلًا جديدًا للهواتف الذكية التقليدية، مما قد يثير القلق لدى شركات كبرى مثل آبل وسامسونج وجوجل.

وتجدر الإشارة إلى أن آبل قد تكون بالفعل على علم باحتمال ظهور مثل هذه الأجهزة؛ إذ نُقل عن إيدي كيو، رئيس قطاع الخدمات في الشركة، قوله خلال شهادته في قضية مكافحة الاحتكار المرفوعة على جوجل، إن “آيفون قد لا يكون موجودًا بعد 10 سنوات”.