جوجل تُوقف متصفح كروم في بعض هواتف آيفون القديمة

أعلنت شركة جوجل أن النسخة المقبلة من متصفح كروم، التي تخضع حاليًا للاختبار عبر منصة TestFlight، ستُوقف دعمها الأجهزة العاملة بنظام iOS 16، مما يعني أن مستخدمي هاتفي آيفون X وآيفون 8 لن يتمكنوا من تشغيل المتصفح في إصداره القادم.

ويأتي هذا التغيير بعد أن أوقفت آبل بدورها دعم هذه الأجهزة مع إطلاق نظام iOS 17، وهو الإصدار الذي ستتطلبه نسخة كروم الجديدة للعمل.

وبالمثل، فإن النسخة المقبلة من المتصفح، التي تحمل الرقم v138.7204.13، ستتطلب وجود نظام iPadOS 17، مما يعني إنهاء دعم أجهزة آيباد 5، وآيباد برو بالشاشة البالغ قدرها 9.7 إنشات، وآيباد برو بالشاشة البالغ قياسها 12.9 إنشات (الجيل الأول).

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الجديدة من كروم ما زالت في مرحلة التجريب، ولم تُعلن جوجل بعدُ موعد طرحها الرسمي. ولكن عند طرحها، لن يتمكن أصحاب الأجهزة السابق الإشارة إليها من الترقية إليها. وعلى أي حال، فإن متصفح سفاري يظل خيارًا مناسبًا لهم.

ومع ذلك، تتضمن النسخة الحالية عددًا من التحسينات مثل دعم ميزة مجموعات التبويبات في أجهزة آيباد، بالإضافة إلى مزامنة كلمات المرور عبر أداة “مدير كلمات المرور Google Password Manager” في أجهزة آيفون وآيباد، إلى جانب تحسينات في الأداء والثبات.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن تطبيقي يوتيوب وواتساب قد توقفا أيضًا عن العمل في بعض هواتف آيفون وأجهزة آيباد القديمة.