آبل تكشف عن نظام macOS 26 Tahoe بتصميم جديد لحواسيب ماك

أعلنت شركة آبل، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2025، الإصدار الجديد من نظام تشغيل أجهزة ماك، الذي يحمل اسم macOS 26 Tahoe، ويُعد من أكبر التحديثات التي تطلقها الشركة لأنظمة الحواسيب في السنوات الأخيرة، سواء من ناحية التصميم أو المزايا الذكية.

ويجلب التحديث الجديد تصميمًا بصريًا مستوحى من مفهوم “الزجاج السائل Liquid Glass”، وهو الطابع البصري نفسه المعتمد في أنظمة iOS 26 و iPadOS 26 هذا العام.

ويشمل التصميم الجديد تغييرات واضحة في عناصر الواجهة مثل شريط Dock، وأشرطة الأدوات، وأيقونات التطبيقات، والويدجت، وألوان النظام، مع إمكانية تخصيص المظهر العام بتنسيق الألوان بين التطبيقات والمجلدات، تمامًا كما هو الحال في هواتف آيفون.

وفي تحول لافت في سياسة التسمية، تخلّت آبل عن الأرقام التقليدية لصالح الترقيم السنوي، ليحمل النظام رقم 26 بدلًا من macOS 15، تماشيًا مع سنة الإطلاق والسنة التي تليها.

ومن أبرز ما يقدمه نظام macOS 26 تطبيق الهاتف Phone الجديد، الذي يُتيح استقبال المكالمات من آيفون مقترن عبر ميزة الاستمرارية Continuity، مع دعم كامل لمزايا مثل المكالمات المفضلة، والبريد الصوتي، وفلترة المكالمات.

ويدعم النظام عرض الأنشطة الحية Live Activities من هواتف آيفون قريبة، مثل تتبع حالة سيارة أجرة مباشرةً من شريط القوائم في الماك.

وحصلت أداة البحث الداخلي Spotlight على أكبر تحديث لها حتى الآن، إذ أصبح بإمكان المستخدمين تنفيذ أوامر مباشرة من خلالها، مثل تدوين ملاحظة أو إرسال بريد إلكتروني أو تشغيل اختصارات.

ويستفيد نظام macOS 26 أيضًا من مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، إذ يدعم الترجمة الحية للنصوص في تطبيق الرسائل، سواء عند استقبال الرسائل أو في أثناء كتابتها، بالإضافة إلى توفير ترجمات مباشرة للمكالمات عبر فيس تايم FaceTime، وتحديثات لأدوات مثل Genmoji و Image Playground وتطبيق التذكيرات Reminders.

وفي خطوة تستهدف مجتمع اللاعبين، كشفت آبل عن تطبيق جديد كليًا للألعاب يحمل اسم Apple Games، يُتيح تصفح مكتبة الألعاب وتثبيت العناوين الجديدة، والتواصل مع الأصدقاء المهامين بالألعاب.

ويقدم التطبيق ميزة Game Overlay التي تسمح بتعديل الإعدادات داخل اللعبة، والمحادثة، وإرسال الدعوات. وللمطورين، أعلنت آبل عن الجيل الجديد من واجهة Metal 4 البصرية، والتي تتضمن تقنيات مثل MetalFX لتحسين معدل الإطارات وتقليل التشويش في الرسومات.

ومن المنتظر أن يتوفر macOS 26 Tahoe في إصدار تجريبي للمطورين بدءًا من اليوم، على أن يُطلق الإصدار التجريبي العام الشهر المقبل، تمهيدًا للإطلاق الرسمي في خريف هذا العام لحواسيب ماك المؤهلة للتحديث.