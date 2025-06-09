آبل تكشف رسميًا عن iOS 26 .. تصميم جديد وتحديثات واسعة

كشفت شركة آبل، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2025، عن الإصدار الجديد من نظام تشغيل هواتف آيفون iOS 26، الذي يُقدَّم بتصميم بصري جديد كليًا يحمل اسم “الزجاج السائل Liquid Glass”، في خطوة تهدف إلى إضفاء لمسة أكثر حداثة وانسيابية على تجربة المستخدم.

ويُعد iOS 26 أول إصدار تتبنى فيه آبل طريقة جديدة في تسمية تحديثات النظام، إذ اختارت استخدام أرقام السنوات بدلًا من التسلسل التقليدي، مما يعني أن هذا الإصدار كان سيُطلق عليه iOS 19 وفق النظام القديم.

ويشمل التصميم الجديد لنظام iOS 26 تغييرات كبيرة في العديد من العناصر، إذ أصبح بإمكان الساعة في شاشة القفل أن تتمدد لتشغل مساحة أكبر، في حين أُعيد تصميم تطبيق الكاميرا ليظهر بمظهر أكثر بساطة مع إخفاء العديد من الأزرار لتوفير تجربة استخدام أنظف. وأما متصفح سفاري، فقد بات يعرض الصفحات بملء الشاشة مع شريط علامات التبويب الذي يطفو فوق المحتوى.

وأضافت آبل كذلك ميزة جديدة إلى تطبيق الهاتف تُتيح للمستخدمين فلترة المكالمات الواردة من خلال مساعد ذكي يمكنه الرد على المكالمات أو الانتظار نيابة عنهم.

وفي تطبيق الرسائل، قدمت الشركة مجموعة من التحسينات تشمل إمكانية تعيين خلفيات مخصصة، سواء من الصور المقترحة أو الصور التي يرفعها المستخدم، أو تلك المُولّدة باستخدام أداة Image Playground. كما أصبح بالإمكان إنشاء استطلاعات للرأي داخل المحادثات، ويمكن لميزة Apple Intelligence اقتراح إضافة استطلاع عندما ترى أن ذلك قد يكون مفيدًا. وتدعم الدردشات الجماعية مؤشرات الكتابة لأول مرة لتوفير تجربة أكثر تفاعلية.

ومن خلال ميزة Genmoji، أصبح بإمكان المستخدمين الآن إدماج رمزين تعبيريين لإنشاء رموز جديدة، بدلًا من الاعتماد فقط على الوصف النصي، كما حصلت أداة Image Playground على دعم لإنشاء الصور باستخدام روبوت ChatGPT التابع لشركة OpenAI.

وقدّمت آبل كذلك في iOS 26 ميزة “الترجمة الحية Live Translation”، التي تعمل على ترجمة المحادثات فوريًا، سواء في الرسائل النصية أو مكالمات الهاتف وفيس تايم، بالاعتماد الكامل على معالجات الجهاز دون الحاجة إلى اتصال سحابي عبر الإنترنت. وستتمكن التطبيقات الخارجية أيضًا من الاستفادة من هذه الميزة من خلال واجهة برمجية خاصة API.

وأما تطبيق الخرائط، فقد أصبح أكثر ذكاءً، إذ يستطيع الآن تعلّم المسارات التي يفضلها المستخدم وإبلاغه في حال وجود اختناقات مرورية أو تأخيرات محتملة، كما يُمكن الرجوع إلى الأماكن التي زارها المستخدم سابقًا لمشاركتها بسهولة مع الأصدقاء.

وبدايةً من خريف هذا العام، سيتمكن مستخدمو أجهزة آبل من إنشاء بطاقة هوية رقمية داخل تطبيق Apple Wallet، في خطوة تعزز قدرات التطبيق في إدارة الوثائق الرقمية.

وستدعم خدمة الدفع الإلكتروني من آبل Apple Pay ميزة ذكية جديدة تتيح تتبّع الطلبات التي أُجريت خارج نظام Apple Pay، بالاعتماد على تقنيات Apple Intelligence.

وفي إطار التركيز على الألعاب، أعلنت آبل تطبيقًا مستقلًا جديدًا مخصصًا بالكامل للألعاب، يُعرف باسم Games App. ومن خلال هذا التطبيق، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى مكتبة الألعاب التي حملوها من متجر App Store، بالإضافة إلى استعراض محتوى خدمة Apple Arcade. كما يحتوي التطبيق على تبويب “اللعب معًا Play Together”، الذي يتيح متابعة ما يلعبه الأصدقاء، إلى جانب عرض لوائح التحديات والنتائج بينهم.

وقدّمت آبل كذلك ميزة “الذكاء البصري Visual Intelligence”، التي تمكّن المستخدم من التفاعل مع ما يظهر على شاشة الهاتف باستخدام الذكاء الاصطناعي. وخلال العرض التوضيحي في المؤتمر، استعرضت الشركة مثالًا على ميزة جديدة تسمح بتعرف سترة تظهر في صورة داخل تطبيق تواصل اجتماعي، إذ يمكن للمستخدم التقاط لقطة شاشة، ثم استخدام الذكاء البصري للبحث عن تلك السترة عبر جوجل.

ومع كل تلك التحسينات، فإن بعض الترقيات الكبيرة التي وعدت بها آبل، خاصةً على مستوى المساعد الشخصي سيري Siri، مثل القدرة على تنفيذ الأوامر بناءً على محتوى الشاشة، لم تُطلق بعدُ، ومن المنتظر أن تصل في وقت لاحق.