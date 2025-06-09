آبل تكشف رسميًا عن نظام iPadOS 26 لأجهزة آيباد

كشفت شركة آبل، خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2025، عن الإصدار الجديد من نظام تشغيل أجهزة آيباد iPadOS 26، الذي يشكّل أحد أكبر التحديثات التي تشهدها أجهزة آيباد منذ سنوات.

ويأتي التحديث مع مجموعة من الميزات التي تعزز تجربة الاستخدام، وعلى رأسها نظام نوافذ جديد كليًا يُعيد تعريف تجربة تعدد المهام في الجهاز، لاستخدام عدة تطبيقات معًا بنحو سلس.

ويتيح النظام الجديد للمستخدمين إعادة تحجيم نوافذ التطبيقات بحرية، ووضعها في أي مكان على الشاشة، وفتح عدد أكبر منها في الوقت نفسه، مع الحفاظ على البساطة والسلاسة التي تميز نظام iPadOS.

ويتيح نظام iPadOS 26 وضع Exposé الذي يسمح بعرض كافة النوافذ المفتوحة في وقت واحد، في حين يظهر شريط القوائم Menu Bar لأول مرة في أجهزة آيباد، في خطوة تُقرب النظام أكثر من macOS.

ويعتمد التصميم الجديد في iPadOS 26 على التصميم الجديد لأنظمة آبل المعروف باسم “الزجاج السائل Liquid Glass”، المستوحى من نظارة Vision Pro، وهو التوجه الذي تتبعه آبل في أنظمة تشغيلها كافةً هذا العام، إلى جانب تغيير أسلوب الترقيم للاعتماد على رقم السنة بدلًا من الرقم التسلسلي.

ويُقدّم النظام تحديثًا لتطبيق “الملفات Files” ليتيح عرض الملفات بنظام القائمة List View، مع إمكانية إضافة المجلدات مباشرة إلى شريط التطبيقات Dock.

ويوفر النظام تطبيق المعاينة Preview لأول مرة، وهو أداة قوية تسمح بعرض مستندات PDF وتعديلها بطريقة تشبه أجهزة ماك.

ومن المزايا الأخرى في نظام iPadOS 26 ميزة Live Activities لعرض الإشعارات بطريقة حية ومحدّثة في شاشة القفل، وإتاحة تطبيق الملاحظات الشخصية Journal، بالإضافة إلى تطبيق الهاتف Phone، وإطلاق تطبيق جديد كليًا يحمل اسم Apple Games، يربط بين الألعاب في أجهزة آبل المختلفة.

ومن المنتظر أن تتوفر النسخة التجريبية الخاصة بالمطورين قريبًا، مع إطلاق iPadOS 26 رسميًا في خريف هذا العام بحلول شهر سبتمبر، استنادًا إلى جدول الإصدارات المعتاد من آبل.