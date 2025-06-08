جوجل تطوّر Gemini بميزة “الإجراءات المجدولة” لتنفيذ المهام تلقائيًا

أعلنت شركة جوجل إضافة ميزة جديدة إلى مساعدها الذكي Gemini، تُعرف باسم “الإجراءات المجدولة Scheduled Actions”، في خطوة تهدف إلى تحويل المساعد إلى أداة أكثر فاعلية وتنظيمًا في الحياة اليومية.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن الميزة الجديدة تمكّن المستخدمين من إعداد مهام يمكن تنفيذها تلقائيًا في وقت لاحق أو عند توفر شرط معين، وذلك باستخدام أوامر صوتية طبيعية دون الحاجة إلى ضبط منبّه أو تذكير يدوي.

ويمكن لـ Gemini، على سبيل المثال، تذكير المستخدم بإطفاء الموقد بعد 15 دقيقة، أو تشغيل الأضواء عند غروب الشمس إذا كانت هناك أجهزة منزلية ذكية متصلة.

ويكمن تميز هذه الميزة في اندماجها السلس في منظومة خدمات جوجل، مثل خدمتي التقويم Google Calendar والتذكيرات Google Reminders، بالإضافة إلى الأجهزة الذكية المرتبطة مثل Google Home، وهو ما يتيح تنفيذ الأوامر فعليًا، وليس الاكتفاء بحفظها كنصوص أو ملاحظات.

وبهذا التحديث، يرتقي Gemini من مجرد مساعد يعتمد على الأسئلة والمحادثات إلى أداة تنظيمية نشطة تستطيع تنفيذ المهام في الوقت المناسب، سواء كانت تذكيرات بسيطة أو أوامر للتحكم في الأجهزة المنزلية، بل وحتى إجراءات أكثر تعقيدًا مستقبلًا.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على كونها تقدمًا ملحوظًا نحو مستقبل تعتمد فيه المساعدات الذكية على الذكاء الاصطناعي ليس فقط لتوفير المعلومات، بل للمساهمة الفعلية في إدارة تفاصيل الحياة اليومية للمستخدمين، وتوسيع نطاق استخدامها لما هو أبعد من واجهتها التقليدية.