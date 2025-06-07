1.3 تريليون دولار.. كيف أسهم متجر آب ستور في الاقتصاد العالمي في 2024؟

أظهرت دراسة عالمية جديدة ، موّلتها شركة آبل ، أن منظومة متجر التطبيقات التابع لها “آب ستور App Store” أسهمت في توليد مبيعات تُقدّر بنحو 1.3 تريليون دولار أمريكي حول العالم خلال عام 2024. ويأتي هذا التقرير بعد دراسة سابقة ركزت على السوق الأمريكية، بينما تتناول هذه النسخة الأداء العالمي للمنصة.

ووفقًا للدراسة، فإن 90% من هذه العائدات لم تخضع لأي عمولة من آبل، وهو ما يُبرز تنوع مصادر الدخل داخل المنصة.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل: “إن من الرائع أن نرى هذا العدد الكبير من المطورين يصممون تطبيقات متميزة، ويبنون أعمالًا ناجحة، ويصلون إلى مستخدمي آبل في كافة أنحاء العالم. هذا التقرير يُجسد كيف يسهم المطورون في إثراء حياة الناس بالتطبيقات والألعاب، إلى جانب تحفيز الابتكار وخلق فرص جديدة. ونحن فخورون بدعم نجاحهم”.

وبحسب البيانات، فقد بلغت مبيعات المطورين من السلع والخدمات الرقمية عبر متجر آب ستور نحو 131 مليار دولار، معظمها من الألعاب وتطبيقات تعديل الصور والفيديو مثل تلك التي تقدمها أدوبي. وأما المبيعات الناتجة عن تطبيقات تسهّل شراء السلع والخدمات المادية، فقد تجاوزت تريليون دولار.

وأشارت الدراسة إلى أن الإنفاق على السلع والخدمات الرقمية والمادية، بالإضافة إلى الإعلانات داخل التطبيقات، قد تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمسة الماضية، مع تسجيل أقوى نمو في مجال السلع المادية، نتيجة الاعتماد المتزايد على التطبيقات لطلب الطعام والمنتجات اليومية.

يُذكر أن متجر آب ستور يجذب أكثر من 813 مليون زائر أسبوعيًا على مستوى العالم، كما تدعم منظومة الدفع الخاصة بآبل أكثر من 40 عملة محلية، وتتكفل بالضرائب في 200 منطقة.

وتتزامن نتائج هذه الدراسة مع استمرار الضغوط التنظيمية والقانونية التي تواجهها آبل فيما يخص سياسات متجر التطبيقات في عدة دول. ففي الولايات المتحدة، اضطرت الشركة إلى السماح للمطورين بتوجيه المستخدمين نحو خيارات الشراء عبر الويب، في حين ما زالت تواجه تحديات في أوروبا بسبب قانون الأسواق الرقمية DMA، الذي يُلزمها بمنح المطورين وصولًا إلى خصائص النظام المقصورة سابقًا على تطبيقات آبل، وقد تعرضت لغرامات نتيجة مشكلات في الامتثال لهذا القانون.