أدوبي تُطلق تطبيق فوتوشوب الجديد لأندرويد بمزايا الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة أدوبي إطلاق نسخة تجريبية جديدة كليًا من تطبيق فوتوشوب لأجهزة أندرويد، بعد أشهر من طرح النسخة المصممة بنحو خاص لهواتف آيفون.

ويأتي التطبيق الجديد بواجهة مخصصة للهواتف الذكية، تتيح للمستخدمين تعديل الصور بسهولة، وإزالة العناصر غير المرغوب فيها، ودمج المحتوى، إلى جانب الوصول إلى مكتبة من التصميمات والصور المجانية عبر منصة Adobe Stock.

وأوضحت أدوبي أن التطبيق الجديد لا يهدف إلى استبدال إصدار فوتوشوب للحواسيب، بل يقدم مجموعة من أدوات البرنامج القوية ضمن تجربة استخدام مبسطة في الأجهزة المحمولة.

وتشمل هذه الأدوات إمكانيات العمل بالطبقات، والتحديد المتقدم، وميزة “الملء التوليدي” المعززة بالذكاء الاصطناعي التي تطلق عليه الشركة اسم Firefly.

وخلال المرحلة التجريبية، يمكن لكافة المستخدمين الوصول إلى عدد من الوظائف المتقدمة، ومن أبرزها دمج الصور وتعديلها باستخدام أدوات فوتوشوب الأساسية، وإزالة أجزاء من الصورة أو استبدالها بسهولة عبر أداة Tap Select، والتخلص من العناصر المشتتة بسرعة باستخدام أدوات مثل Spot Healing Brush.

ومن المزايا الأخرى التي يتيحها التطبيق إمكانية إضافة عناصر أو تعديلها تلقائيًا باستخدام ميزة Generative Fill الذكية، وتحديد العناصر بدقة باستخدام أداة Object Select أو العصا السحرية Magic Wand، واستخدام أدوات متقدمة أخرى.

وأشارت أدوبي إلى أن المستخدمين يحتاجون إلى الاشتراك في خطة “Photoshop Mobile & Web” بعد انتهاء المدة التجريبية، للوصول إلى المزايا المأجورة.

وتشمل هذه المزايا إزالة العناصر غير المرغوب فيها عبر أداة Remove، وإخفاء الأجسام باستخدام أداة Clone Stamp، وميزة Content-Aware Fill لملء أجزاء من الصورة بمحتوى مشابه، إلى جانب دعم تصدير الملفات بصيغ متعددة مثل PSD و TIF و JPG و PNG.

ويتوفر التطبيق الجديد للتنزيل عبر متجر جوجل بلاي للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 11 أو أحدث، مع اشتراط توفر ذاكرة عشوائية لا تقل عن 6 جيجابايت (ويُنصح بتوفر 8 جيجابايت للحصول على أفضل أداء).