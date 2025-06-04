موسم الحج.. “stc” توظف الذكاء الاصطناعي لتعزيز أداء شبكتها

تواصل مجموعة (stc)خلال موسم الحج لهذا العام تعزيز جاهزيتها التشغيلية من خلال إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومتها، بهدف ضمان استمرارية وجودة خدمات الاتصالات وسط الضغط الكبير الناتج عن تجمع ملايين الحجاج في منطقة جغرافية محدودة خلال مدة زمنية قصيرة.

ويُعدّ موسم الحج تحديًا تشغيليًا كبيرًا يتطلب مستوى عالٍ من الكفاءة والاستعداد، وهو ما دفع (stc) إلى الاعتماد على حلول تقنية متقدمة لتحسين أداء الشبكة وتقديم تجربة رقمية متميزة للحجاج.

(stc) تستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة أداء الشبكة:

في إطار التمكين التقني المتكامل، وظفت (stc) تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار وتحسين الكفاءة التشغيلية، إذ استخدمت حلول متقدمة لتحليل البيانات الفورية والتنبؤ بالأعطال، وتحليل كثافة حركة الحشود في المشاعر المقدسة، مما ساعد الجهات المعنية في تحسين إدارة الحشود وتقديم خدمات أسرع وأكثر دقة للحجاج.

ومن بين التقنيات المحورية التي فعلتها الشركة خلال هذا الموسم، برزت تقنية الشفاء الذاتي للشبكة، وهي تقنية متقدمة تتيح معالجة الأعطال بطريقة آلية تمامًا دون الحاجة إلى تدخل بشري، فعند رصد أي خلل في أحد مكونات الشبكة، يقوم النظام تلقائيًا بتحليل الأسباب واقتراح الحلول المناسبة، ثم ينفذ الإجراءات التصحيحية الفورية. وتشمل هذه الإجراءات إعادة توزيع الأحمال أو تعديل إعدادات التغطية، وقد ساعد ذلك في تقليل الأثر بنسبة تصل إلى 60%.

تحسين الأداء من خلال التحليل الاستباقي والتعديلات الآلية:

لم يقتصر دور الأنظمة الذكية على الاستجابة الفورية، بل امتد ليشمل التحليل الاستباقي، فمن خلال تحليل البيانات التاريخية ودراسة سلوك الشبكة في المواسم السابقة، تمكنت فِرَق التشغيل من اتخاذ إجراءات وقائية لتفادي التحديات قبل وقوعها، مما يعزز استقرار الشبكة.

وخلال موسم الحج الأخير، أجرت أنظمة الذكاء الاصطناعي لدى (stc) أكثر من 10 آلاف تعديل تلقائي في الساعة الواحدة على إعدادات الشبكة. هذه التعديلات المستمرة والدقيقة أسهمت بشكل مباشر في رفع السرعة القصوى للتدفق بنسبة بلغت 10%، وزيادة متوسط سرعة البيانات بنسبة تراوحت بين 20% و30%.

خلال موسم ⁧#حج_1446هـ⁩

سخرنا حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة شبكاتنا من خلال تقنيات استباقية وتصحيحية لرصد المشكلات، مما يساهم في تسهيل تفويج الحجاج من وإلى المشاعر المقدسة بكل يسر وسلاسة. ⁧#يسر_وطمأنينة — stc group (@stc) June 2, 2025

وقد انعكست هذه التحسينات إيجابيًا على تجربة الاتصال الرقمي لضيوف الرحمن في ذروة الاستخدام، مما مكنهم من التواصل بسهولة ويسر.

تعزيز الاتصالات والبنية التحتية:

لتحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية، خصصت مجمرعة (stc) إمكاناتها البشرية والتقنية لتوفير حلول اتصالات آمنة، وشبكات موثوقة، وخدمات سحابية متقدمة، وتهدف هذه الجهود إلى تسريع الاستجابة وتحسين كفاءة العمليات الميدانية في المشاعر المقدسة.

وتتبع stc خطة تشغيلية دقيقة تشمل:

دعم مراكز القيادة والسيطرة بأحدث التقنيات.

توفير تغطية متقدمة لشبكة الجيل الخامس (5G) في مختلف المواقع.

تعزيز سعة البيانات لتلبية طلب الخدمات الرقمية المتزايد خلال موسم الحج.

ترقية وتوسعة أكثر من 35 موقعًا لشبكة الجيل الخامس، مما أسهم في رفع سرعات الاتصال وتوسيع نطاق التغطية، خاصة في المناطق العالية الكثافة.

تشغيل مركز أعمال الحج، الذي يقدم خدمات مركزية على مدار الساعة، وينسق بين الجهات الحكومية والخاصة والقطاعات الأمنية والخدمية.

(stc).. دعم لوجستي وصيانة على مدار الساعة:

لضمان استمرارية الخدمات بأعلى كفاءة ودون انقطاع، أنشأت (stc) في المشاعر المقدسة 11 وحدة لوجستية و99 مركز صيانة في المشاعر المقدسة، يشرف عليها فريق متخصص من الفنيين يعملون على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات بأعلى كفاءة ودون انقطاع.

كما أضافت 21 موقعًا جديدًا لتحسين جودة الخدمات، ونشرت 77 عربة متنقلة في المشاعر وضواحيها لتعزيز التغطية في المناطق ذات الكثافة العالية أو التي يصعب تنفيذ توسعة ثابتة فيها، مما يضمن وصول الخدمات لأكبر عدد من الحجاج.

خلال موسم #حج_1446هـ نتشرف بتقديم خدمات تقنية متميزة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام #يسر_وطمأنينة https://t.co/HMtqyJD0Be pic.twitter.com/ixFwpsleaR — stc group (@stc) June 3, 2025

رؤية استراتيجية نحو التشغيل الذكي وخدمة ضيوف الرحمن:

تأتي هذه الاستعدادات المتقدمة والمتكاملة ضمن إستراتيجية مجموعة (stc) للتحول نحو التشغيل الذكي، ويعكس هذا التوجه التزام المجموعة الثابت بتوظيف أحدث التقنيات العالمية في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، ودعم مسيرة التحول الرقمي الشامل في المملكة، بما يتماشى مع المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030.