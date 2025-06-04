موسم الحج 2025.. مستشفى “صحة الافتراضي” يقدم رعاية صحية رقمية متطورة للحجاج

يُعدّ مستشفى (صحة الافتراضي) نموذجًا رائدًا في تقديم الخدمات الصحية الرقمية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج 2025، إذ يعتمد على أحدث التقنيات الطبية وكوادر صحية مؤهلة تعمل على مدار الساعة.

ويهدف المستشفى إلى توفير رعاية صحية متكاملة وآمنة، تتماشى مع أهداف برنامج (تحوّل القطاع الصحي) وبرنامج (خدمة ضيوف الرحمن) ضمن رؤية المملكة 2030.

وسنسلط الضوء هذا التقرير على تفاصيل الخدمات الرقمية التي يقدمها مستشفى (صحة الافتراضي)، وآليات تقديمها، ودورها في تعزيز جودة الرعاية الصحية خلال موسم الحج:

مستشفى (صحة الافتراضي).. خدمات متكاملة وتقنيات متقدمة:

يضم مستشفى (صحة الافتراضي) مجموعة من الحلول الطبية الرقمية المتطورة والتخصصات الصحية الدقيقة، التي تُسهم في رفع كفاءة التدخلات الطبية، ودقة التشخيص، وسرعة اتخاذ القرار العلاجي. ومن أبرز هذه الخدمات:

تطبيب السكتات الدماغية عن بُعد: يتيح التشخيص والعلاج السريع لحالات السكتات الدماغية باستخدام تقنيات الاتصال عن بُعد، مما يقلل من المضاعفات.

يتيح التشخيص والعلاج السريع لحالات السكتات الدماغية باستخدام تقنيات الاتصال عن بُعد، مما يقلل من المضاعفات. العناية الحرجة عن بُعد: توفير متابعة دقيقة للمرضى في حالات حرجة دون الحاجة إلى نقل فوري.

توفير متابعة دقيقة للمرضى في حالات حرجة دون الحاجة إلى نقل فوري. خدمة طب الأشعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: لتعزيز دقة وسرعة قراءة وتحليل الصور الطبية.

لتعزيز دقة وسرعة قراءة وتحليل الصور الطبية. الطب الاتصالي للقلب: يوفر مراقبة فورية لحالات القلب باستخدام تقنيات رقمية متقدمة.

يوفر مراقبة فورية لحالات القلب باستخدام تقنيات رقمية متقدمة. متابعة مرضى فشل القلب عن بُعد: يستخدم المستشفى الأجهزة الذكية لرصد العلامات الحيوية وإرسال البيانات للأطباء فورًا لضمان لضمان التدخل السريع خاصة لمرضى القلب.

يستخدم المستشفى الأجهزة الذكية لرصد العلامات الحيوية وإرسال البيانات للأطباء فورًا لضمان لضمان التدخل السريع خاصة لمرضى القلب. دعم أقسام الطوارئ: يوفر المستشفى الدعم لأقسام الطوارئ في مستشفيات المشاعر والمستشفيات الميدانية من خلال فريق طب الطوارئ والاستجابة السريعة.

يوفر المستشفى الدعم لأقسام الطوارئ في مستشفيات المشاعر والمستشفيات الميدانية من خلال فريق طب الطوارئ والاستجابة السريعة. الاستشارات الطبية للمرضى المنومين: توفير استشارات فورية لضمان استمرارية الرعاية وتقديم المشورة اللازمة للحالات الموجودة في المستشفيات.

أيدٍ ترعى وقلوبٌ تتابع⌚️✨ من قلب مكة المكرمة، تُقدَّم خدمات الفحص والمراقبة الصحية والتدخل الفوري عند الحاجة عبر مستشفى صحة الافتراضي، لضمان استمرارية الحاج في أداء المناسك.#حج_بصحة#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/UQlKS0qrLx — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) May 31, 2025

وتُسهم هذه الخدمات في رفع كفاءة التدخلات الطبية، تحسين دقة التشخيص، وتسريع اتخاذ القرارات العلاجية، مما يضمن تقديم الرعاية في الوقت المناسب.

آليات تقديم الخدمات:

يوفر المستشفى خدماته عبر قنوات رقمية متعددة لضمان سهولة الوصول، تشمل:

منصات رقمية: توفر خدمات طبية عبر الإنترنت باستخدام تقنيات متقدمة.

مركز الاتصال الموحد (937): يتيح للحجاج طلب المساعدة الطبية الفورية.

تطبيق (صحتي): يقدم استشارات طبية فورية ومتابعة صحية مباشرة.

التواصل عبر منصة (إكس): توفر قناة تواصل إضافية للرد على استفسارات الحجاج.

خدمة (استشر بلس): تمكّن الحجاج من الحصول على استشارات طبية متخصصة بسهولة.

وتغطي هذه القنوات الخدمية مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مما يضمن شمولية الرعاية الصحية وسهولة الوصول إليها.

دعم المستشفيات والمراكز الصحية:

يقدم مستشفى (صحة الافتراضي) دعمًا شاملًا للمستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى المستشفيات الميدانية في المشاعر المقدسة. ويعمل المستشفى على تعزيز جاهزية المنظومة الصحية من خلال توفير حلول رقمية تدعم أقسام الطوارئ والعناية المركزة، مما يساهم في تحسين الاستجابة للحالات الحرجة خلال موسم الحج.

التوافق مع رؤية المملكة 2030:

يتماشى عمل المستشفى مع أهداف رؤية المملكة 2030، خاصة في إطار برنامج (تحوّل القطاع الصحي) وبرنامج (خدمة ضيوف الرحمن)، ويهدف المستشفى إلى تحقيق معايير الجودة العالمية في تقديم الرعاية الصحية، مع التركيز على:

التحول الرقمي: استخدام أحدث التقنيات لتحسين كفاءة الخدمات.

استخدام أحدث التقنيات لتحسين كفاءة الخدمات. جودة الحياة: توفير بيئة صحية آمنة ومريحة للحجاج.

توفير بيئة صحية آمنة ومريحة للحجاج. الاستدامة: تقليل الضغط على الموارد الطبية من خلال الحلول الرقمية.

وتؤكد وزارة الصحة أن هذه الحلول الرقمية تعزز جاهزية المنظومة الصحية خلال موسم الحج، وتضمن تقديم رعاية صحية عالية الجودة في الوقت المناسب، مما يساهم في تأمين رحلة حج صحية وآمنة لضيوف الرحمن بالاستفادة من أحدث التقنيات الطبية.

لذلك يمثل مستشفى (صحة الافتراضي) إضافة نوعية للمنظومة الصحية في موسم الحج 2025، إذ يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والكوادر المؤهلة لتقديم خدمات صحية رقمية متكاملة، فمن خلال حلول مثل: تطبيب السكتات الدماغية عن بُعد، وطب الأشعة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومتابعة مرضى القلب، يضمن المستشفى رعاية آمنة وسريعة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

وتُبرز هذه المبادرة التزام المملكة بتحقيق رؤية 2030 من خلال الابتكار الرقمي، مما يعزز تجربة الحجاج الصحية ويضمن سلامتهم خلال أداء المناسك.