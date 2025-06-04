موسم الحج.. الساعات الذكية توفر رعاية صحية متواصلة للحجاج المرضى

تشهد مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة، التابعة لتجمع مكة المكرمة الصحي، نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام، من خلال استخدام التقنيات الذكية الحديثة، و يأتي ذلك ضمن منظومة رقمية متطورة تهدف إلى متابعة الحالة الصحية للحجاج عن بُعد، باستخدام ساعات ذكية متطورة، لضمان تقديم أعلى معايير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج وحتى عودتهم إلى أوطانهم بسلام.

وتعتمد مدينة الملك عبدالله الطبية على مستشفى صحة الافتراضي، التي توفر خدمات متابعة صحية مستمرة عبر الساعات الذكية، التي تُعدّ جزءًا من منظومة التحول الرقمي في القطاع الصحي.

وتراقب هذه الساعات مؤشرات حيوية تشمل: نبض القلب، وتخطيط القلب، ونسبة تشبع الأوكسجين، وضغط الدم، ودرجة الحرارة، تحت إشراف فريق طبي متخصص من مركز صحة القلب بالمدينة. ويضمن هذا النهج المبتكر المراقبة المستمرة للحالة الصحية للحجاج، مما يساهم في التدخل السريع عند الضرورة.

وتتميز التقنية المستخدمة بتصميم يشبه الساعات الذكية التقليدية، مما يحافظ على خصوصية المريض ويوفر راحة نفسية دون إشعاره بالعزلة.

نموذج عملي.. رعاية فورية ومتابعة رقمية لحاج من بنجلاديش:

تُتابع المدينة حاليًا حالة حاج من جمهورية بنجلاديش، كان قد تعرض لجلطة قلبية حادة، وبفضل التدخل السريع ضمن نظام الرعاية العاجلة، أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية السعودي، أُجريت جراحة قلبية عاجلة تكللت بالنجاح.

ويواصل الفريق الطبي المتخصص في مركز صحة القلب بالمدينة متابعة حالته الصحية عن كثب من خلال المؤشرات التي تصدر عن الساعة الذكية التي زُود بها الحاج، مما مكنه من استكمال مناسكه مع رفاق حملته.

آلية عمل مستشفى صحة الافتراضي والساعات الذكية:

أوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن الحاج البنجلاديشي يتمتع حاليًا بحالة صحية مستقرة وسيُدرج ضمن قائمة المتابعة الرقمية، ويمثل هذا التوجه أحد أبرز التحولات الذكية في الرعاية الصحية لموسم الحج.

ويتولى مستشفى صحة الافتراضي مهمة المراقبة المباشرة والمستمرة لمرضى القلب باستخدام مجموعة من الأجهزة الذكية المتقدمة، ويشمل ذلك:

مراقبة نبض القلب: لمتابعة معدل ضربات القلب بانتظام.

لمتابعة معدل ضربات القلب بانتظام. تخطيط القلب: للحصول على بيانات دقيقة حول النشاط الكهربائي للقلب.

للحصول على بيانات دقيقة حول النشاط الكهربائي للقلب. نسبة تشبع الأوكسجين: لضمان مستويات الأوكسجين الكافية في الدم.

لضمان مستويات الأوكسجين الكافية في الدم. ضغط الدم: لقياس مستويات ضغط الدم بشكل دوري.

لقياس مستويات ضغط الدم بشكل دوري. درجة الحرارة: لمراقبة درجة حرارة الجسم للكشف عن أي تغيرات.

وتحدث هذه المراقبة بإشراف مباشر من الكوادر المتخصصة في مركز القلب بالمدينة الطبية، وبيّن التجمع أن التقنية المستخدمة تعتمد على ساعة ذكية متطورة تشبه الساعات الذكية التقليدية، مما يساهم في الحفاظ على خصوصية المريض داخل محيطه دون لفت الانتباه أو إشعاره بالعزلة، ويوفر بذلك راحة نفسية إضافة إلى الرعاية الطبية.

وتُعدّ هذه المبادرة نموذجًا رائدًا للتكامل بين الرعاية الطبية التخصصية والتقنيات الذكية، إذ تسهم في تسريع الاستجابة الطبية وتحسين جودة الرعاية المقدمة. كما تعزز من تجربة الحجاج من خلال توفير متابعة صحية دقيقة ومريحة، مما يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتقديم خدمات صحية متميزة لضيوف الرحمن.

#فيديو | 🎥 من الآلم إلى الأمل ساعة طبية ذكية ..

ترافق حاج في المشاعر المقدسة#حج_بصحة#لتبقى_مكة_بصحة pic.twitter.com/7IwnqsVu6F — مدينـة المـلك عبـدالله الطبيـة (@KAMC_MAKKAH) May 31, 2025