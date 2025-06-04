مقارنة بين هاتفي Honor 400 و Galaxy A56

يُعدّ هاتف Honor 400 الجديد منافسًا قويًا لهاتف سامسونج Galaxy A56 المندرج ضمن الفئة المتوسطة، فهو يمتاز بكاميرا رئيسية عالية الدقة، ويدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، كما يحتوي على بطارية كبيرة، ويدعم الشحن السريع. وأما هاتف سامسونج فيتميز بالمتانة العالية، وسيحصل على تحديثات لنظام التشغيل لمدة طويلة.

كلا الهاتفين من أبرز الهواتف المتوسطة، وستساعدك المقارنة التالية في تعرّف أبرز الفروق بينهما، واتخاذ القرار النهائي إذا كنت ترغب في شراء هاتف جديد يتميز بالتصميم الأنيق والأداء القوي ويُباع بسعر متوسط.

يتفوق Honor 400 على Galaxy A56 في مجال الذكاء الاصطناعي

أبرز الفروق بين الهاتفين هي أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة في كل منهما؛ إذ يدعم Galaxy A56 عددًا محدودًا من المزايا، فقد أضافت إليه سامسونج ما يُعرف بالذكاء الرائع (Awesome Intelligence)، وهي مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة المخصصة للفئة المتوسطة من هواتف سامسونج. وأبرزها:

مزية “Circle to Search” للبحث المتقدم عبر الإنترنت.

أداة تحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

ممحاة العناصر Object Eraser.

وأما Honor 400 فيحتوي على مجموعة كبيرة من مزايا الذكاء الاصطناعي كالمتوفرة في الهاتف الرائد Magic 7 Pro، أبرزها: مزية Magic Portal التي تتيح للمستخدم تحديد الصور والنصوص بسرعة وإرسالها إلى تطبيق آخر، كما تتوفر مزية الترجمة الفورية للنصوص، وأدوات الكتابة الذكية.

ويدعم هذا الهاتف أيضًا مزية (Image to Video) من جوجل التي يمكن استخدامها لتحويل الصور إلى مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي، وهي متوفرة داخل تطبيق المعرض ضمن تبويب “Create” (إنشاء). ولاستخدامها ما عليك سوى اختيار صورة لتحويلها إلى فيديو، وبعد بضع ثوانٍ تحصل على نتيجة مميزة؛ إذ تبدأ الشخصيات والسيارات في الصورة بالحركة.

وتشمل المزايا الأخرى: التلخيص الذكي للنصوص، واكتشاف التزييف العميق (Deepfake)، وإمكانية توسيع الصور خارج الحدود الأساسية (Outpainting)، وغير ذلك.

يضم هاتف Honor 400 شاشة عالية السطوع

عند مقارنة الشاشات، نجد أن Galaxy A56 يتميز بشاشة أكبر من شاشة هاتف هونر؛ إذ تأتي بقياس قدره 6.7 بوصات مقارنة بمقاس قدره 6.5 بوصات في هاتف Honor 400.

كلا الهاتفين يحتويان على شاشات من نوع AMOLED تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، لكن شاشة Honor 400 تتميز بدقة أعلى، وكثافة أكبر، وسطوع أعلى مقارنة بشاشة هاتف سامسونج.

إذ تبلغ دقة الشاشة في هاتف هونر 1264 × 2736 بكسلًا، وتمتاز بكثافة قدرها 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، ويصل سطوعها إلى 5000 شمعة في المتر المربع، وأما شاشة Galaxy A56 فتبلغ دقتها 1080×2340 بكسلًا، وتمتاز بكثافة قدرها 385 بكسلًا في البوصة الواحدة، ويصل سطوعها إلى 1900 شمعة في المتر المربع.

يحتوي Honor 400 على عدسة رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل

يتفوق Honor 400 على Galaxy A56 وعلى معظم الهواتف من الفئة المتوسطة من حيث مواصفات الكاميرا. فهو يأتي مع عدسة رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل تضم مستشعرًا كبيرًا يبلغ حجمه 1/1.4 بوصة؛ مما يسمح له بالتقاط الكثير من الضوء وهذا يساعد في توضيح التفاصيل الدقيقة في الصور، وأما العدسة الرئيسية في هاتف Galaxy A56 فتبلغ دقتها 50 ميجابكسل.

يحتوي كلا الهاتفين على عدسات فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، لكن A56 يحتوي أيضًا على عدسة مقربة بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

من ناحية أخرى، يتفوق هاتف هونر على هاتف سامسونج بدقة الكاميرا الأمامية، إذ يضم Honor 400 كاميرا أمامية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وأما هاتف Galaxy A56 فيضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

يدعم Galaxy A56 التحديثات البرمجية لمدة سبع سنوات

سيحصل هاتف هونر الجديد على تحديثات رئيسية لنظام التشغيل وتحديثات أمنية لمدة تبلغ ست سنوات، وأما هاتف سامسونج فسيحصل على تحديثات لمدة 7 سنوات كما هي الحال مع سلسلة Galaxy S25 الرائدة.

هاتف Galaxy A56 أكثر متانة من هاتف هونر

يدعم هاتف Galaxy A56 معيار IP67 لمقاومة الماء والغبار، ويأتي في هيكل متين مغطى بطبقات زجاجية من نوع +Gorilla Glass Victus على الجهتين الأمامية والخلفية.

وأما Honor 400 فهو أقل متانة من هاتف سامسونج، ويدعم معيار IP65؛ مما يعني أنه مقاوم لرذاذ الماء، لكنه غير قادر على تحمل الغمر في الماء.

يحتوي Honor 400 على بطارية كبيرة ويدعم الشحن السريع

يحتوي Honor 400 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 ميلي أمبير في الساعة، وهي أكبر بكثير من سعة بطارية هاتف Galaxy A56 التي تبلغ 5000 ميلي أمبير في الساعة

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، يتفوق هاتف هونر على هاتف سامسونج بفضل دعمه الشحن السريع بقدرة تبلغ 80 واطًا، مقارنة بقدرة تبلغ 45 واطًا في Galaxy A56.

السعر

يُباع هاتف Honor 400 الجديد بسعر يبدأ من 1499 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأزرق (Tidal Blue)، والأسود (Midnight Black)، والذهبي الصحراوي (Desert Gold)، والفضي (Meteor Silver).

ويُباع هاتف سامسونج Galaxy A56 5G بسعر يبدأ من 1549 ريالًا سعوديًا. ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الرمادي الفاتح (Awesome Lightgray)، والأسود (Awesome Graphite)، والأخضر (Awesome Olive)، والوردي (Awesome Pink).

أيهما تختار؟

يعتمد الاختيار بين Honor 400 وGalaxy A56 على أولوياتك الشخصية. فإذا كنت تبحث عن هاتف ذكي يدعم مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة، وكاميرا عالية الدقة، وبطارية كبيرة، ويدعم الشحن السريع فإن Honor 400 سيكون خيارًا ممتازًا.

وأما إذا كنت مهتمًا بالمتانة العالية، والدعم البرمجي لمدة طويلة، وكنت تستخدم أجهزة أخرى من سامسونج، فإن Galaxy A56 سيكون خيارًا مناسبًا لك.

المواصفات الكاملة لهاتفي Honor 400 و Galaxy A56:

Honor 400 Galaxy A56 المعالج معالج (Snapdragon 7 Gen 3) من كوالكوم. معالج (Exynos 1580) من سامسونج. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.55 بوصات. من نوع (Super AMOLED) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. 8 أو 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 5 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. الألوان الأزرق، والأسود، والفضي، والذهبي الصحراوي. الأسود، والوردي، والأخضر، والرمادي. نظام التشغيل نظام MagicOS 9 المستند إلى أندرويد 15. أندرويد 15. الوزن 184 جرامًا. 198 جرامًا. السعر يبدأ من 1499 ريالًا سعوديًا. يبدأ من 1549 ريالًا سعوديًا.