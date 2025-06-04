مايكروسوفت تطلق أداة مجانية لإنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي

بدأت مايكروسوفت طرح أداة جديدة لإنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي داخل تطبيق “بينج Bing” للهواتف الذكية، وذلك بالاعتماد على نموذج Sora الذي طورته شركة OpenAI لتحويل النصوص إلى فيديو.

وتُتيح الأداة الجديدة، التي تحمل اسم Bing Video Creator، للمستخدمين توليد مقاطع قصيرة مجانًا باستخدام تقنية كانت تتطلب سابقًا اشتراكًا مدفوعًا في خدمة ChatGPT Plus مقابل 20 دولارًا شهريًا على الأقل.

وقالت مايكروسوفت في بيانها الرسمي: “إن Bing Video Creator تشكّل جهودنا في إتاحة إمكانات توليد مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي للجميع. إننا نؤمن بأن الإبداع يجب أن يكون سهلًا ومتاحًا، لتلبية حاجات المستخدمين في البحث عن الأجوبة، ونحن متحمسون لتمكين الجميع من تحويل الكلمات إلى محتوى بصري مُذهل”.

وتُتاح الأداة الجديدة حاليًا عالميًا لمستخدمي تطبيق Bing في أندرويد وآيفون، وتُخطط الشركة لإطلاقها قريبًا لأجهزة سطح المكتب وعبر تطبيق Copilot.

ويمكن الوصول إلى أداة توليد الفيديو من خلال قائمة الخيارات في الزاوية السفلية اليمنى من التطبيق، أو بكتابة وصف الفيديو المطلوب مباشرةً في شريط بحث بينج. وتسمح الأداة بإنشاء ما يصل إلى ثلاثة مقاطع في وقت واحد، مع إشعار المستخدم عند الانتهاء منها.

ووفرت مايكروسوفت خيارين للسرعة؛ خيارًا عاديًا، وهو مجاني لجميع المستخدمين، وخيارًا سريعًا يُنتج الفيديو خلال ثوانٍ، مع توفير 10 مرات استخدام مجانًا، ثم يمكن للمستخدمين استبدال 100 نقطة من نقاط “مكافآت مايكروسوفت Microsoft Rewards” لكل عملية توليد سريعة إضافية.

يُذكر أن مدة المقاطع لا تتجاوز خمس ثوانٍ، وتُعرض بصيغة رأسية (9:16)، على أن يُضاف دعم المقاطع الأفقية (16:9) في وقت لاحق. وتظل مقاطع الفيديو المولّدة محفوظة في تطبيق بينج لمدة تصل إلى 90 يومًا، مع إمكانية تحميلها أو مشاركتها عبر المنصات الأخرى.

ومن الملاحظ أن الجودة البصرية للمقاطع المولّدة لا تضاهي نماذج منافسة مثل Veo 3 من جوجل، لكنها تُظهر إمكانات واقعية لنموذج Sora مقارنةً بالمقاطع الترويجية المصقولة التي استعرضتها OpenAI عند إعلان النموذج نهاية عام 2024.