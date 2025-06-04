جوجل تتيح مشاركة الملاحظات المولّدة بالذكاء الاصطناعي عبر NotebookLM

أعلنت جوجل إطلاق ميزة جديدة في تطبيق الملاحظات الذكي NotebookLM من أجل تمكين المستخدمين من مشاركة الملاحظات مع الآخرين عبر رابط عام، مما يُسهّل على الزملاء أو الطلاب أو المشاركين في المشاريع الوصول إلى المحتوى والتفاعل معه بسهولة.

ولا يستطيع المستخدمون الآخرون تعديل محتوى الملاحظات، لكنهم يستطيعون استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة الأخرى، مثل الملخصات الصوتية على نمط البودكاست، والأسئلة الشائعة المُولدة آليًا للحصول على الإجابات.

وقد أُطلقت منصة NotebookLM أول مرة في عام 2023، وسرعان ما أصبحت من أبرز خدمات جوجل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وتهدف المنصة إلى مساعدة المستخدمين في فهم محتوى متنوع مثل الملاحظات، والمستندات، والعروض التقديمية، بل وحتى مقاطع الفيديو من يوتيوب، من خلال تلخيصها أو التفاعل معها بأسلوب محادثة أو تحويلها إلى بودكاست ذكي، مما جعلها ملاذًا للطلاب والدارسين والباحثين.

وكانت جوجل قد طرحت تطبيقًا خاصًا بـ NotebookLM للهواتف الذكية في شهر مايو الماضي، ويمكن للمستخدمين تحميله مجانًا.

وتُشبه خطوات مشاركة الملاحظات طريقة مشاركة الملفات في “جوجل درايف”، إذ يكفي الضغط على زر “مشاركة” في أعلى يمين الواجهة، وتغيير الإعدادات إلى “أي شخص لديه الرابط”، ثم نسخ الرابط ومشاركته عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل أو حتى منصات التواصل الاجتماعي.

ويمكن أيضًا مشاركة الملاحظات مع مستخدمين محددين عبر إدخال عناوين بريدهم الإلكتروني، مع إمكانية منحهم صلاحيات التعديل.