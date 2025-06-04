“بصير”.. منصة ذكية لتعزيز الأمن والسلامة وإدارة الحشود في موسم الحج 

تُعدّ منصة (بصير) الذكية إحدى الابتكارات التقنية الرائدة التي طورتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع وزارة الداخلية، بهدف دعم موسم الحج وتعزيز تجربة ضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين.

وتعتمد هذه المنصة المتكاملة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل: الرؤية الحاسوبية والنماذج اللغوية الكبيرة، لضمان إدارة فعالة للحشود، وتعزيز الأمان، وتحسين انسيابية حركة الزوار خلال موسم الحج.

تطور منصة (بصير):

تحولت منصة (بصير) خلال أربعة أعوام، من مجرد خوارزمية بسيطة إلى منظومة وطنية رقمية متكاملة، وقد مكّن هذا التطور المنصة من تقديم حلول ذكية شاملة تشمل:

البوابات الذكية: لتنظيم دخول الزوار وخروجهم بنحو فعال.

لتنظيم دخول الزوار وخروجهم بنحو فعال. الرصد اللحظي للحشود: لمراقبة أعداد وتوزيع الحشود لحظيًا.

لمراقبة أعداد وتوزيع الحشود لحظيًا. البحث الذكي: لتحديد مواقع الأفراد أو المجموعات عند الحاجة.

لتحديد مواقع الأفراد أو المجموعات عند الحاجة. تحليل السلوكيات: لفهم أنماط حركة الحشود والتنبؤ بأي سلوكيات غير اعتيادية.

لفهم أنماط حركة الحشود والتنبؤ بأي سلوكيات غير اعتيادية. إدارة تدفق الزوار: لضمان حركة سلسة ومنظمة داخل الحرمين الشريفين.

وتعتمد هذه الحلول على بيئة تقنية متقدمة مدعومة بتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، مما يجعل (بصير) أداة فعالة لدعم اتخاذ القرارات الميدانية بدقة وسرعة.

منصة "بصير" توظف الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن والارتقاء بخدمات الحج.#سدايا_في_الحج pic.twitter.com/jgHadeyegB — SDAIA (@SDAIA_SA) June 3, 2025

أهمية منصة (بصير) في موسم الحج:

تمتلك منصة (بصير) أهمية قصوى في موسم حج هذا العام، وذلك من خلال قدراتها المتقدمة والموجهة لخدمة الحجاج وضمان سلامتهم، ويشمل ذلك:

المراقبة اللحظية: توفر المنصة بيانات فورية عن كثافة الحشود وحركتها.

توفر المنصة بيانات فورية عن كثافة الحشود وحركتها. التنبؤ بالحشود: تمكن القيادات الميدانية من توقع الازدحام واتخاذ قرارات استباقية.

تمكن القيادات الميدانية من توقع الازدحام واتخاذ قرارات استباقية. تعزيز السلامة: تعمل (بصير) على المتابعة اللحظية للحشود داخل الحرمين الشريفين، مما يضمن سلامتهم وانسيابية حركتهم، ويتيح هذا الرصد الدقيق للجهات المعنية التدخل السريع في حال وجود أي تكدسات أو حالات طارئة.

تعمل (بصير) على المتابعة اللحظية للحشود داخل الحرمين الشريفين، مما يضمن سلامتهم وانسيابية حركتهم، ويتيح هذا الرصد الدقيق للجهات المعنية التدخل السريع في حال وجود أي تكدسات أو حالات طارئة. التكامل مع الجهات الأمنية والخدمية: تدعم المنصة موسم الحج من خلال تكاملها مع منظومة الجهات الأمنية والخدمية العاملة في الحرمين الشريفين، ويتيح هذا التكامل قدرات متقدمة في المراقبة اللحظية والتنبؤ بالحشود، مما يسهم في اتخاذ قرارات استباقية تضمن انسيابية الحركة وتعزز من سلامة ضيوف الرحمن.

الأهداف الإستراتيجية لمنصة (بصير):

تسعى منصة (بصير) إلى تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، ومنها:

دعم توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي: تهدف المنصة إلى دعم جهود المملكة في توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في خدمة الحرمين الشريفين، مما يعزز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي.

تهدف المنصة إلى دعم جهود المملكة في توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في خدمة الحرمين الشريفين، مما يعزز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي. تحسين اتخاذ القرار: توفر المنصة تحليلات دقيقة وفورية للقيادات الميدانية، مما يرفع من كفاءة اتخاذ القرار ويحسن تجربة الزوار بنحو عام.

توفر المنصة تحليلات دقيقة وفورية للقيادات الميدانية، مما يرفع من كفاءة اتخاذ القرار ويحسن تجربة الزوار بنحو عام. تمكين الكفاءات الوطنية: تسهم المنصة في تمكين الكفاءات الوطنية من تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة، مما يعزز الأمن والسلامة داخل المشاعر المقدسة ويساهم في بناء مستقبل تقني واعد للمملكة.

تعزيز الأمن والسلامة:

تُعدّ منصة (بصير) نموذجًا للابتكار التقني الذي يعكس التزام (سدايا) بدورها كممكن وطني للبيانات والذكاء الاصطناعي، فمن خلال تسخير هذه التقنيات، تسهم المنصة في تعزيز الأمن والسلامة داخل المشاعر المقدسة، مما يضمن تجربة حج آمنة ومريحة.

كما تعكس المنصة قدرة المملكة العربية السعودية على بناء حلول تقنية متطورة بكفاءات وطنية، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي للابتكار التقني.

ليس سرًّا أن السعوديين من أكثر الناس استخدامًا للتقنية حول العالم. د.ماجد الشهري – المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"#يسر_وطمأنينة#حج_1446 pic.twitter.com/10tc2Gun0X — قناة السعودية (@saudiatv) June 4, 2025