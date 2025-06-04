“آي سيلفي”.. تقنية مبتكرة لتشخيص الحالات القلبية بالذكاء الاصطناعي في موسم الحج

أطلقت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، ضمن خطتها لموسم الحج هذا العام، مشروع (آي سيلفي) i-Selfie، الذي يمثل قفزة نوعية في الخدمات الصحية الرقمية بالمملكة العربية السعودية، ويُعدّ الأول من نوعه في مجال فحص تخطيط القلب وقياس العلامات الحيوية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبدون تلامس.

وجاء هذا المشروع في إطار استعدادات المنظومة الصحية لموسم الحج 2025، بهدف تعزيز سرعة التشخيص ورفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة، خاصة الحالات القلبية منها، في بيئة تشهد كثافة عالية من الحالات الحرجة.

تفاصيل التقنية وأهميتها:

تُعدّ تقنية (آي سيلفي) نقلة متقدمة في مسار الرعاية الوقائية والتشخيص الفوري، إذ يتيح إجراء فحوصات دقيقة في ثوانٍ معدودة. تشمل هذه الفحوصات:

تخطيط القلب: للكشف عن أي اضطرابات قلبية.

للكشف عن أي اضطرابات قلبية. معدل النبض: لتقييم وظائف القلب.

لتقييم وظائف القلب. ضغط الدم: لمراقبة الحالة القلبية الوعائية.

لمراقبة الحالة القلبية الوعائية. نسبة الأكسجين في الدم: لضمان عمل وظائف الجهاز التنفسي.

لضمان عمل وظائف الجهاز التنفسي. معدل التنفس: لتقييم كفاءة التنفس.

لتقييم كفاءة التنفس. درجة الحرارة: للكشف عن أي مؤشرات صحية غير طبيعية.

وتجرى هذه الفحوصات دون الحاجة إلى أجهزة طبية تقليدية أو أدوات تلامسية، مما يساهم بنحو كبير في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الاستجابة للحالات الطارئة. وقد فُعلت هذه التقنية النوعية في نقاط الفرز والعناية القلبية العاجلة التي تشهد كثافة في الحالات الحرجة خلال موسم الحج.

وتعتمد هذه التقنية على أنظمة استشعار بصري وبيومتري مدعومة بخوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة، مما يتيح إصدار تقارير فورية للأطباء حول الحالة الصحية للمريض. يُسهم ذلك في تسريع عملية التشخيص وتقليل الضغط على الكوادر الطبية، خاصة في البيئات العالية الكثافة مثل نقاط الفرز والعناية القلبية العاجلة خلال موسم الحج.

وقد أثبتت التجربة الأولية كفاءتها العالية في تشخيص عدد من الحالات القلبية الحرجة بدقة وسرعة، مما انعكس إيجابًا على فرص التدخل المبكر وتقليل المضاعفات.

فوائد التقنية وأثرها في الرعاية الصحية:

توفر تقنية (آي سيلفي) العديد من المزايا التي تعزز كفاءة الرعاية الصحية، منها:

السرعة والدقة: إصدار تقارير فورية تسهل اتخاذ القرارات الإكلينيكية بسرعة.

إصدار تقارير فورية تسهل اتخاذ القرارات الإكلينيكية بسرعة. تقليل الضغط على الكوادر الطبية: من خلال أتمتة الفحوصات وتقليل الحاجة إلى أجهزة تقليدية.

من خلال أتمتة الفحوصات وتقليل الحاجة إلى أجهزة تقليدية. تعزيز الرعاية الوقائية: الكشف المبكر عن الحالات الحرجة يقلل من المضاعفات ويحسن النتائج الصحية.

الكشف المبكر عن الحالات الحرجة يقلل من المضاعفات ويحسن النتائج الصحية. الاستدامة: استخدام تقنيات غير تلامسية يقلل من استهلاك الموارد الطبية التقليدية.

تقنية (آي سيلفي) والرؤية المستقبلية:

أكد الدكتور عادل بن عبدالقادر طاش، المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية، أن تقنية (آي سيلفي) تجسد أحد أوجه التحول الذكي في الخدمات الصحية، مشيرًا إلى حرص المدينة الطبية على توظيف أحدث ما وصلت إليه التقنيات الطبية لخدمة المريض.

ويمثل إطلاق هذه التقنية خطوة متقدمة ضمن التوجه الإستراتيجي للمدينة الطبية في تمكين الحلول الذكية ورفع كفاءة الأداء، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الصحي، خاصة في مجالات التحول الرقمي، وجودة الحياة، والاستدامة المبنية على الابتكار والتقنية. ويساهم هذا الابتكار في تقديم رعاية استباقية، آمنة، ومبنية على البيانات، مما يعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن.