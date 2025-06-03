ميتا تخطط لإطلاق تطبيق إنستاجرام لأجهزة آيباد في 2025

أفاد تقرير جديد بأن شركة ميتا بدأت أخيرًا اختبار إصدارٍ مخصص من تطبيق إنستاجرام لأجهزة آيباد، بعد سنوات من الانتظار والطلبات المتكررة من المستخدمين.

ووفقًا لما وكالة بلومبرغ، فإن موظفي ميتا “يختبرون التطبيق بنحو نشِط” حاليًا، ويطورونه بوتيرة متسارعة، مما يُشير إلى إمكانية إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، في حال سارت الأمور وفق الخطة.

ويُعد غياب تطبيق رسمي لإنستاجرام في أجهزة آيباد أمرًا مستغربًا لكثير من المستخدمين، خاصةً وأن منصة إنستاجرام انطلقت قبل 14 عامًا، في حين أُطلقت أجهزة آيباد قبل 15 عامًا. وخلال هذه المدة، اقتصر استخدام إنستاجرام في أجهزة آيباد على نسخة الويب أو نسخة آيفون المُكبرة التي لا توفر تجربة مثالية.

يُذكر أن علاقة ميتا، المالكة لإنستاجرام وفيسبوك وواتساب، بجهاز آيباد اتسمت بالتردد. فقد وصف مارك زوكربيرج الجهاز في بداياته بأنه “مجرد حاسوب”، مشيرًا إلى إمكانية تصفح فيسبوك عبر المتصفح بدلًا من تطوير تطبيق مستقل. وحتى مع إصدار تطبيق فيسبوك لأجهزة آيباد في عام 2011، ظل إنستاجرام متمسكًا بكونه تطبيقًا مخصصًا للهواتف.

وكانت الشركة قد بررت هذا الغياب سابقًا بمخاوف تتعلق بشكل الصور المربعة أو انخفاض دقتها عند عرضها على شاشة أكبر، إضافةً إلى تصريحات متكررة من رئيس إنستاجرام، آدم موسيري، أكد فيها أن تطوير تطبيق آيباد لم يكن ضمن أولويات الشركة، بسبب محدودية عدد المستخدمين أو نقص الموارد.

وبدأت الأمور تتغير الآن، خاصةً بعد إطلاق نسخة آيباد من تطبيق واتساب في مايو الماضي. ووفقًا لبلومبرغ، فإن البنية التقنية اللازمة باتت متوفرة الآن، مما يُخفف المخاوف السابقة بشأن جودة الصور، ويُمهّد الطريق أخيرًا لوصول إنستاجرام إلى أجهزة آيباد بنسخة أصلية طال انتظارها.