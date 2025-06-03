أطلقت هونر هاتف Honor 400 الذي يُعدّ أحدث هواتف الشركة المندرجة ضمن الفئة المتوسطة، ويُعدّ منافسًا للعديد من الهواتف البارزة من الفئة ذاتها، مثل Pixel 9a من جوجل.

كلا الهاتفين يدعمان مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة، ويمتازان بالتصميم الأنيق، ويحتويان على بطاريات كبيرة، لكن هاتف هونر يتفوق على هاتف جوجل بسطوع الشاشة، وسرعة الشحن، وأما هاتف جوجل فيتفوق بالمتانة وقوة الأداء.

ولتتعرف أبرز الفروق بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Honor 400 و Pixel 9a:

يضم هاتف Honor 400 شاشة عالية السطوع

يتميّز Honor 400 بشاشة أكبر قليلًا من Pixel 9a؛ إذ تأتي بمقاس قدره 6.55 بوصات مقابل 6.3 بوصات في Pixel 9a. بالإضافة إلى ذلك، تتفوق شاشة هونر في السطوع، إذ يصل سطوعها إلى 5000 شمعة في المتر المربع، ويصل سطوع شاشة Pixel 9a إلى 2700 شمعة في المتر المربع.

كما تدعم شاشة Honor 400 أيضًا مزايا إضافية مثل:

تقليل الضوء الأزرق.

التعتيم بتقنية PWM.

خاصية الحد من دوار الحركة.

يدعم هاتف Pixel 9a معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار

يدعم هاتف Pixel 9a معيار IP68؛ مما يعني أنه مقاوم للغبار ويمكنه تحمّل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى متر ونصف المتر، وأما Honor 400 فيدعم معيار IP65؛ مما يعني أنه مقاوم لرذاذ الماء، لكنه غير قادر على تحمل الغمر في الماء.

المعالج والأداء

مع أن بعض الهواتف المتوسطة تعمل بمعالجات رائدة مثل Snapdragon 8 Gen 3 و MediaTek Dimensity 9300 Plus، فإن هونر اختارت تزويد هاتف Honor 400 بمعالج متوسط الأداء هو Snapdragon 7 Gen 3.

يتوفر هذا المعالج في هواتف أخرى مثل موتورولا Edge 50 Pro، ويقدم أداءً جيدًا في الاستخدام اليومي، لكنه لا يرقى إلى مستوى معالجات الهواتف الرائدة. كما أن تجربة الألعاب التي يوفرها ليست مثالية؛ مما يجعل هاتف Honor 400 غير مناسب لمحبي اللعب بألعاب الفيديو خصوصًا الألعاب الكثيفة.

وأما هاتف Pixel 9a فمع أنه أرخص طراز ضمن سلسلة Pixel 9، فإنه يعمل بمعالج Google Tensor G4 نفسه الموجود في الطرز الرائدة. ويركز معالج Tensor G4 في تحسين قدرات مزايا الذكاء الاصطناعي أكثر من الأداء العام، لكنه يقدّم أداءً ممتازًا في الاستخدام اليومي والمهام الثقيلة، ولن يواجه المستخدم مشكلات متعلقة بالتأخير في أثناء اللعب بألعاب الفيديو الكثيفة.

يتميز هاتف Honor 400 بكاميرا رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل

كلا الهاتفين يحتويان على كاميرات خلفية ثنائية العدسات وكاميرات أمامية أحادية العدسة؛ لكن ما يميز Honor 400 أنه يضم عدسة رئيسية تبلغ دقتها 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

توفر العدسة الرئيسية في هاتف هونر وضوحًا استثنائيًا حتى في الإضاءة المنخفضة، وتؤكد الشركة أن Honor 400 هو أول هاتف ذكي يمكنه إجراء تكبير بصري حتى 20x باستخدام العدسة الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة للمساعدة في تحرير الصور وتحسين وضوحها، مثل:

AI Super Zoom: تقنية ظهرت أول مرة في هاتف Honor Magic 7 Pro الرائد، تعزز وضوح الصور عند تكبيرها.

AI Eraser: لإزالة العناصر غير المرغوبة من الصور.

AI Outpainting: لتوسيع الصورة خارج إطارها الأصلي بطريقة احترافية.

وأما Pixel 9a، فيحتوي على عدسة رئيسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميجابكسل، ومع أن دقة العدسة الرئيسية أقل بكثير من دقة العدسة الرئيسية في هاتف هونر، فإنها تقدم صورًا عالية الجودة والوضوح تظهر فيها الألوان وتدرجات البشرة بنحو طبيعي دون مبالغة في معالجتها.

ويأتي الهاتف أيضًا مزودًا بأدوات التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي من جوجل، مثل:

Magic Eraser: لإزالة العناصر غير المرغوبة من الصور.

Best Take: لتحسين الصور الجماعية.

Add Me: لإضافة صورة فردية إلى صورة جماعية بطريقة احترافية.

يدعم Honor 400 الشحن السريع

يحتوي Honor 400 على بطارية تبلغ سعتها 5300 ميلّي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 80 واطًا، ويمكن شحنه حتى نسبة تبلغ 40% خلال 15 دقيقة. وأما Pixel 9a فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5100 ميلّي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن بقدرة تبلغ 23 واطًا، ويستغرق شحن البطارية بالكامل نحو ساعة ونصف.

السعر

يُباع هاتف Honor 400 الجديد بسعر يبدأ من 540 دولارًا، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأزرق (Tidal Blue)، والأسود (Midnight Black)، والذهبي الصحراوي (Desert Gold)، والفضي (Meteor Silver).

وأما Pixel 9a فيُباع بسعر يبدأ من 499 دولارًا، ويتوفر بأربعة ألوان هي: البنفسجي (Iris)، والوردي (Peony)، والأبيض، والأسود.

المواصفات الكاملة لهاتفي Honor 400 و Pixel 9a:

Honor 400 Pixel 9a المعالج معالج (Snapdragon 7 Gen 3) من كوالكوم. معالج (Tensor G4) من جوجل. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.55 بوصات. من نوع (P-OLED) بقياس قدره 6.3 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثُنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. الألوان الأزرق، والأسود، والفضي، والذهبي الصحراوي. الأبيض، والأسود، والبنفسجي، والوردي. نظام التشغيل نظام MagicOS 9 المستند إلى أندرويد 15. أندرويد 15. الوزن 184 جرامًا. 186 جرامًا. السعر يبدأ من 540 دولارًا. يبدأ من 499 دولارًا.