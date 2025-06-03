إكس تطلق XChat.. نظام مراسلة فورية بمزايا متقدمة

أعلن إيلون ماسك، مالك منصة إكس، تويتر سابقًا، بدء طرح نسخة جديدة من ميزة المراسلة المباشرة في المنصة، التي تحمل اسم XChat، وتضم عددًا من المزايا الجديدة، أبرزها الرسائل التي تختفي تلقائيًا، ودعم التشفير، وإمكانية مشاركة الملفات، إلى جانب دعم المكالمات الصوتية والمرئية.

وأشار ماسك عبر حسابه الشخصي في المنصة إلى أن النسخة المحدّثة من XChat ما زالت في مرحلة الاختبار التجريبي، ومقتصرة على مجموعة محدودة من المستخدمين، لكنه أكد أن فريق العمل يتوقع طرحها لكافة المستخدمين خلال هذا الأسبوع، ما لم تواجه المنصة مشكلات في التوسّع في أثناء الإطلاق.

وأوضح ماسك أن النسخة الجديدة من XChat بُنيت باستخدام لغة البرمجة Rust، وتعتمد على ما وصفه بـ”تشفير يشبه بيتكوين” وهيكلية جديدة كليًا، على حد تعبيره.

وأثار تعبير ماسك بعض الجدل، نظرًا إلى أن عملة بيتكوين لا تُوصف فعليًا بأنها “مشفّرة”، بل تعتمد على تقنيات التوقيع الرقمي والتشفير بالمفتاح العام، وهو ما دفع البعض إلى التساؤل عمّا إذا كان ماسك يستخدم هذا الوصف لأغراض تسويقية.

يُذكر أن ماسك عبّر مرارًا عن رغبته في جعل XChat منافسًا مباشرًا لتطبيقات المراسلة الآمنة مثل سيجنال و iMessage، إلا أن الاكتفاء بوصف الخدمة الجديدة بأنها تستخدم “تشفيرًا شبيهًا ببيتكوين” يثير شكوكًا حول مدى قدرتها الفعلية على منافسة تلك المنصات.

وفي سياق متصل، أعلن ماسك أن مستخدمي XChat أصبح بإمكانهم الآن إجراء مكالمات صوتية ومرئية دون الحاجة إلى رقم هاتف، وذلك عبر مختلف الأنظمة.

ويأتي إطلاق XChat بالتزامن مع تعليق العمل بنظام الرسائل المشفّرة السابق، مما يُشير إلى أن المنصة تستعد لاعتماد النظام الجديد بديلًا نهائيًا.

لكن في المقابل، واجه مستخدمو إكس في الأيام الأخيرة عدة أعطال تقنية تسببت بصعوبة في تصفح المنصة، واستخدام بعض المزايا، منها XChat.