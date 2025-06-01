أطلقت شركة هونر آخرًا هاتفها الجديد المندرج ضمن الفئة المتوسطة وهو هاتف (هونر 400) الذي يأتي بتصميم أنيق، ويضم شاشة كبيرة وعالية السطوع، ويتميز بكاميرا رئيسية تبلغ دقتها 200 ميجابكسل، ويدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الاستخدام والمساعدة في تحرير الصور.

يتميز الهاتف أيضًا بأنه يحتوي على بطارية كبيرة ويدعم الشحن السريع، ويُعدّ من أبرز الهواتف المتوسطة المتوفرة في الوقت الحالي في الأسواق.

وفيما يلي، سنقدم مراجعة شاملة لهاتف هونر 400 الجديد:

التصميم والشاشة

يأتي هاتف هونر 400 الجديد بتصميم أنيق، وهيكل نحيف وحافات رفيعة، ويبلغ وزنه 184 جرامًا، ويبلغ سُمكه 7.3 ملم، ويتوفر بأربعة ألوان جذابة، هي: الأزرق (Tidal Blue)، والأسود (Midnight Black)، والذهبي الصحراوي (Desert Gold)، والفضي (Meteor Silver).

يضم هاتف هونر 400 شاشة AMOLED بقياس قدره 6.55 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1264 × 2736 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 460 بكسلًا لكل بوصة.

تدعم الشاشة تدرج لوني واسع وتباين عالٍ، كما تدعم تقنية +HDR10، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 5000 شمعة في المتر المربع؛ مما يُسهل استخدام الهاتف تحت ضوء الشمس المباشر دون مواجهة مشكلات في الرؤية.

المعالج والأداء

يعمل هاتف هونر 400 الجديد بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 من كوالكوم، الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، ويوفر هذا المعالج أداءً قويًا يسمح باستخدام الهاتف للمهام اليومية بسلاسة دون أي تأخيرات ملحوظة، كما يمكن للهاتف التعامل مع معظم الألعاب بكفاءة.

ومع ذلك، يُعدّ هذا المعالج أقل قوة من المعالجات التي تعمل بها أحدث الهواتف المتوسطة مثل: Galaxy A56 من سامسونج و Pixel 9a من جوجل.

يأتي هاتف هونر مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 256 أو 512 جيجابايت.

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يعمل الهاتف بنظام التشغيل MagicOS 9 المستند إلى أندرويد 15 والذي يوفر تجربة استخدام سلسة مع تحسينات في الاستجابة ومزايا الخصوصية، وقد وعدت هونر بتقديم 6 تحديثات رئيسية للنظام.

يتضمن النظام بعض المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل المتوفرة في سلسلة هواتف هونر Magic الرائدة. أبرزها: مزية Magic Portal التي تتيح للمستخدم تحديد الصور والنصوص بسرعة وإرسالها إلى تطبيق آخر، كما تتوفر مزية الترجمة الفورية للنصوص والصوتيات، وإمكانية طلب توليد النصوص للمساعدة في الكتابة.

توجد أيضًا مزية اكتشاف التزييف العميق (deepfake) التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد المكالمات الصوتية والمرئية المزعجة أو الاحتيالية. ويدعم هذا الهاتف أيضًا مزية (Image to Video) من جوجل التي يمكن استخدامها لتحويل الصور إلى مقاطع بالذكاء الاصطناعي، وهي متوفرة داخل تطبيق المعرض ضمن تبويب “Create” (إنشاء).

ولاستخدامها ما عليك سوى اختيار صورة لتحويلها إلى فيديو، وبعد بضع ثوانٍ تحصل على نتيجة مميزة؛ إذ تبدأ الشخصيات والسيارات في الصورة بالحركة.

الكاميرا

يحتوي هاتف هونر 400 الجديد على كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الرئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل تضم مستشعرًا كبيرًا لتجميع كمية كبيرة من الضوء، مما يمنح الصور وضوحًا عاليًا وتظهر فيها التفاصيل الدقيقة حتى عند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة. وأما العدسة الثانية فهي فائقة الاتساع وتبلغ دقتها 12 ميجابكسل، وتدعم زاوية تصوير تبلغ 112 درجة.

يدعم نظام التصوير مزايا ذكاء اصطناعي لتعزيز دقة الألوان، ووضوح الصور وتحسين جودتها؛ مما يسمح بالتقاط صور بورتريه وصور ليلية عالية الدقة والوضوح.

كما يدعم الهاتف مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور بعد التقاطها، مثل إزالة العناصر غير المرغوب فيها، والتحسين الذكي الذي بساعد في التخلص من التشويش والضبابية وتعزيز الوضوح.

يضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل وهي مثالية للصور الذاتية ومكالمات الفيديو. وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية والأمامية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K.

اجمل شي في خاصية التحسين الذكي بسلسلة هواتف HONOR 400 هي انك تستعيد الذكرى خلال تعديل الصورة وعندما تنتهي من التعديل فأنك تعيد رونقها من جديد بذاكرتك وبجوالك ✨#هونر400_اختيارك_الاول #HONOR400 سلسلة HONOR 400 متوفرة الآن للحجز المسبق ابتداءً من 1499 ريال واحصل معه على هدايا… pic.twitter.com/Oa00cEumPQ — HONOR KSA | هونر السعودية (@HonorKSA) May 26, 2025

البطارية والشحن

يحتوي هاتف هونر 400 الجديد على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 ميلي أمبير في الساعة تدوم ليوم كامل من الاستخدام الكثيف. ويدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا، ويمكن شحنه حتى نسبة تبلغ 44% خلال 15 دقيقة. ويدعم الهاتف أيضًا الشحن السلكي العكسي بقدرة تبلغ 5 واط، لكنه يفتقر إلى مزية الشحن اللاسلكي.

السعر

يُباع هاتف هونر 400 الجديد بسعر يبدأ من 1499 ريالًا سعوديًا.

هل يستحق الشراء؟

نعم، يُعدّ هاتف هونر 400 الجديد من الهواتف المتوسطة التي تستحق الشراء، فهو يتميز بتصميم أنيق وحافات رفيعة، وشاشة عالية السطوع وتظهر فيها الألوان زاهية، والتفاصيل واضحة. كما يضم عدسة رئيسية عالية الدقة، ومن غير المألوف أن تجد هاتفًا من الفئة المتوسطة مزودًا بعدسة رئيسية بدقة تبلغ 200 ميجابكسل.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز الهاتف بدعم الشحن السلكي السريع، وسيحصل على تحديثات رئيسية لنظام التشغيل لمدة تبلغ 6 سنوات.

لكن ليس كل شيء مثالي في هذا الهاتف، فمعالج Snapdragon 7 Gen 3 الذي يعمل به ليس من أفضل المعالجات المستخدمة في الهواتف المندرجة ضمن الفئة المتوسطة؛ مما يعني أن هاتف هونر قد يقدم أداءً أقل قوة وسرعة مقارنة بأحدث الهواتف المتوسطة مثل Galaxy A56 و Pixel 9a.

لماذا يعتبر هاتف HONOR 400 الأفضل في فئته!! 📸 كاميرا 200 ميجبكسل بالـ AI مع خاصية super zoom للتقريب الرهيب.

📹 خاصية تحويل الصورة الى فيديو.

🧹 ازالة كل المارين بالصور بلمسة واحدة.

✨ تحسين جودة الصور باذكاء الصناعي.

🔋بطارية ضخمة 6000 مللي امبير مع خاصية الشحن السريع⚡

🛡️… pic.twitter.com/gOe3fjFKje — HONOR KSA | هونر السعودية (@HonorKSA) May 28, 2025

المواصفات الكاملة لهاتف هونر 400 الجديد:

Honor 400 المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 7 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.55 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأزرق، والأسود، والفضي، والذهبي الصحراوي. نظام التشغيل نظام MagicOS 9 المستند إلى أندرويد 15. الوزن 184 جرامًا. السعر يبدأ من 1499 ريالًا سعوديًا.