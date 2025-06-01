كيف تشاهد مؤتمر آبل للمطورين WWDC 2025؟

ستعقد آبل مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2025 بعد قرابة أسبوع، وتحديدًا في المدة الممتدة من 9 إلى 13 يونيو. وهناك الكثير من التحديثات التي تعتزم الشركة إعلانها، أبرزها: الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزتها، ومجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التابعة لنظام Apple Intelligence.

إليك المزيد من التفاصيل عن أبرز ما ستعلنه آبل في مؤتمر المطورين WWDC 2025، وكيفية مشاهدته:

أولًا: كيفية مشاهدة مؤتمر المطورين WWDC 2025

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمؤتمر المطورين WWDC 2025 في الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة آبل، أو عبر قناتها في يوتيوب.

وستُلقي الشركة الكلمة الافتتاحية يوم 9 يونيو الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. كما ستنظم آبل جلسات مخصصة للمطورين عبر الإنترنت، لتقديم لمحات تقنية عن المزايا الجديدة في برامجها.

ثانيًا: ماذا ستُعلن آبل خلال مؤتمر المطورين؟

ستُعلن آبل أحدث الإصدارات من أنظمة تشغيل أجهزتها، وتشمل: iOS 19، و iPadOS 19، و macOS 16، و watchOS 12، و visionOS 3.

لكن وفقًا لأخبار حديثة، قد تُغير آبل تسمية هذه الأنظمة، فقد ذكر مارك جورمان من بلومبرغ في تقرير جديد أن آبل قد تُعيد تسمية أنظمة التشغيل وتوحيدها باختيار أرقام تشير إلى العام القادم؛ مما يعني أنها قد تختار اسم iOS 26 لنظام تشغيل هواتف آيفون بدلًا من iOS 19.

ومن المُتوقع أن تعيد آبل تصميم عناصر الواجهات في أنظمة التشغيل لتصبح أكثر سهولة في الاستخدام، وأقرب في شكلها إلى نظام visionOS.

وقد تحصل أجهزة آيباد اللوحية أيضًا على بعض المزايا الخاصة، فقد تغير آبل طريقة إدارة النوافذ وتُحسّن تجربة الاستخدام عند تعدد المهام، لجعل تجربة استخدام الجهاز اللوحي قريبة من تجربة استخدام حواسيب ماك.

بالإضافة إلى ذلك، من المُتوقع أن تكشف آبل خلال المؤتمر عن المزايا الجديدة والتحديثات في نظام الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، منها:

وضع إدارة البطارية المدعوم بالذكاء الاصطناعي: يحلل هذا الوضع كيفية استخدام الشخص لجهازه ويُجري تعديلات في بعض الوظائف بهدف الحفاظ على الطاقة.

مزية “الوعي بالمحتوى الظاهر على الشاشة” للمساعد سيري: تجعل هذه المزية المساعد سيري قادرًا على فهم محتوى الشاشة، مما يُمكّنه من تنفيذ مهام متعلقة بالمحتوى الظاهر على شاشة الجهاز.

تحسين مزايا الذكاء الاصطناعي المتوفرة حاليًا: وقد يشمل ذلك تحسين دقة مزية توليد الرموز التعبيرية Genmoji، وأدوات الكتابة، وملخصات الإشعارات.

دعم نظام الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence المزيد من اللغات.