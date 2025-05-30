Perplexity تطلق أدوات ذكاء اصطناعي متطورة للمشتركين

أعلنت شركة Perplexity الناشطة في مجال الذكاء الاصطناعي، إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم “المختبرات Labs” لمشتركي خدمة Pro، وهي تتيح للمستخدمين إنشاء تقارير بحثية ولوحات بيانات وتطبيقات ويب بسيطة باستخدام أوامر نصية فقط.

وتعتمد Perplexity في خدماتها الأساسية على توفير إجابات فورية من خلال ميزة البحث، بالإضافة إلى ميزة “البحث العميق” التي تتيح إعداد تقارير تفصيلية خلال دقائق.

وتتيح ميزة Labs إنجاز ما يعادل أكثر من 10 دقائق من العمل الذاتي المؤتمت، بما يشمل التصفح عبر الإنترنت، وتنفيذ التعليمات البرمجية، وإنشاء الرسوم البيانية والصور، لتحويل الأوامر النصية إلى أدوات مرئية أو تفاعلية، مثل لوحات التحكم أو التطبيقات المصغرة.

ومن أبرز قدرات Perplexity Labs توليد الشفرات البرمجية وتشغيلها، إذ تكتب الكود اللازم لتنفيذ المهام، مثل تنظيم البيانات، وتطبيق الصيغ، وإنشاء الرسوم البيانية والمستندات والجداول.

وتضم الميزة تبويب “الأصول Assets” الذي يجمع كافة الملفات التي ينشئها المستخدمون، من صور ورسوم بيانية إلى ملفات CSV والأكواد البرمجية، في مكان واحد يسهل من خلاله العرض والتنزيل.

ويمكن لميزة Labs تصميم تطبيقات ويب تفاعلية بسيطة وتشغيلها ضمن تبويب “تطبيق App” داخل المشروع، مما يتيح إنشاء لوحات بيانات وعروض تقديمية ومواقع إلكترونية دون الحاجة إلى أدوات تطوير خارجية.

ويُمكن لمشتركي Perplexity Pro الوصول إلى ميزة Labs عبر شريط اختيار الوضع في واجهة الاستخدام عبر الويب وتطبيقات iOS وأندرويد، كما ستتوفر قريبًا في تطبيقات Perplexity الرسمية في نظامي macOS وويندوز.