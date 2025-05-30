ستارجيت الإمارات.. مشروع ضخم يشغل خلافًا حادًا بين ماسك وألتمان

أكد تقرير نشرته شبكة CNBC الإخبارية الأمريكية أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك سعى إلى إفشال مشروع ضخم للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، بعدما علم باستبعاد شركته الناشئة xAI من المبادرة.

ويعود أصل النزاع إلى مطلع شهر مايو بعد إعلان مشترك صدر عن تحالف يضم OpenAI وأوراكل وإنفيديا وسيسكو، بالإضافة إلى شركة G42 الإماراتية، من أجل بناء مجمع “ستارجيت Stargate” المتقدم للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد مصدر مطلع بأن ماسك عبّر عن استيائه من اختيار OpenAI، التي يرأسها منافسه الشخصي سام ألتمان، للمشاركة في المشروع، وحاول التدخل من أجل إشراك شركته xAI في الصفقة.

وبحسب المصدر، فقد زعم ماسك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يوافق على الصفقة. وقد أدى اعتراضه إلى تأجيل الإعلان الرسمي عدة أيام، في ظل محاولات من الأطراف المعنية، ومنها البيت الأبيض، لاحتواء تداعيات موقف ماسك، الذي يخوض نزاعًا علنيًا وقانونيًا مع ألتمان وشركة OpenAI.

وفي بيان رسمي لشبكة CNBC، تجاهلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الإشارة إلى الخلاف، واكتفت بالقول إن “الولايات المتحدة والإمارات وقعتا اتفاقًا تاريخيًا يؤسس لشراكة رائدة في تسريع الذكاء الاصطناعي”، مضيفة أن الاتفاق “يعزز تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في البلدين، ويُعد إنجازًا جديدًا للشعب الأمريكي، بفضل الرئيس ترامب وفريقه الاستثنائي” على حد قولها.

وأشار مسؤول رفيع في البيت الأبيض إلى أن ماسك لم يكن في الإمارات عند توقيع الاتفاق، بل كان برفقة ترامب في السعودية خلال المرحلة الأولى من جولته في الشرق الأوسط، وأنه أعرب للرئيس عن مخاوفه بشأن ضرورة التعامل العادل مع كافة شركات الذكاء الاصطناعي.

ويُعد ماسك، الذي يرأس أيضًا شركتي تسلا وسبيس إكس، شخصية مثيرة في جهود الرئيس ترامب لترسيخ قيادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. فبعد أن أنفق نحو 300 مليون دولار لدعم حملة ترامب الرئاسية، تولى قيادة “وزارة الكفاءة الحكومية DOGE”، وشرع في تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية، وقد غادر ماسك منصبه حديثًا وسط تقارير تتحدث عن خلافات مع الرئيس ترامب.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، انتقد دومًا ماسك علنًا سام ألتمان، زميله السابق في تأسيس OpenAI عام 2015، قبل أن ينفصل عنها، ويعارض تحوّلها إلى كيان ربحي، وتحالفها الوثيق مع مايكروسوفت.

وقاد ماسك تحالفًا استثماريًا عرض الاستحواذ على OpenAI مقابل 97.4 مليار دولار في فبراير الماضي، لكن العرض قوبل بالرفض.

يُذكر أن ماسك سبق أن انتقد مشروع “ستارجيت Stargate” الذي يحمل الاسم نفسه في الولايات المتحدة في وقت سابق. ففي يناير الماضي، أعلن ترامب إطلاق المشروع باستثمارات مبدئية قدرها 100 مليار دولار من OpenAI وأوراكل وسوفت بانك، مع خطة لرفع الاستثمار إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات.