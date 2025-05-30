جوجل تُفعّل ميزة تلخيص البريد بالذكاء الاصطناعي تلقائيًا في Gmail

بدأت جوجل تفعيل ميزة التلخيص التلقائي لرسائل البريد الإلكتروني داخل تطبيق “جيميل Gmail”، وذلك لمستخدمي خدمات Google Workspace، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وسيعرض “جيميل Gmail” ملخصات تلقائية لسلاسل الرسائل المعقدة والمليئة بالردود، لتظهر هذه الملخصات في أعلى واجهة المحادثة داخل التطبيق، دون الحاجة إلى طلبها يدويًا كما كان الحال سابقًا.

وأوضحت جوجل أن الميزة الجديدة مخصصة حاليًا للبريد الإلكتروني المكتوب باللغة الإنجليزية، وستكون متاحة فقط في تطبيق Gmail في الهواتف الذكية، على أن تصل تدريجيًا خلال أسبوعين إلى مختلف الحسابات.

ولم تُعلن الشركة حتى الآن موعد توفيرها في إصدار سطح المكتب أو لمستخدمي Gmail خارج منظومة Workspace التي تتطلب اشتراكات مأجورة.

وتتمتع تلك الميزة بقدرتها على تحديث التلخيصات تلقائيًا عند إضافة ردود جديدة إلى سلسلة الرسائل ذاتها، مما يساعد المستخدمين في متابعة محتوى البريد الطويل أو المتشابك بنحو أكثر كفاءة خلال وقتٍ قصير.

وتعتمد ميزة التلخيص على نموذج Gemini المتطور من جوجل، الذي صُمم لفهم السياق الكامل للمراسلات، وتقديم ملخص دقيق وذي صلة. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من توجه أوسع لإدماج إمكانات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الإنتاجية المختلفة للشركة.

يُذكر أنه في حال لم يُظهر Gmail ملخصًا تلقائيًا، يمكن للمستخدم طلب إنشائه يدويًا، كما يمكن تعطيل هذه المزايا كاملةً من خلال إيقاف تشغيل “المزايا الذكية” ضمن إعدادات التطبيق.