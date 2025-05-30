رحلة سياسية قصيرة.. إيلون ماسك يغادر البيت الأبيض وسط خلافات مع ترامب

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك انتهاء مهمته الرسمية داخل البيت الأبيض، بعد مدة امتدت أربعة أشهر تولّى خلالها قيادة “وزارة الكفاءة الحكومية” المعروفة اختصارًا بـ DOGE. وجاء الإعلان عبر منشور له عبر حسابه الخاص في منصة إكس، شكر فيه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب على منحه الفرصة للمساهمة في “تقليص الإنفاق غير الضروري”.

وقال ماسك في منشوره: “ستظل مهمة DOGE تتعزز مع مرور الوقت، إلى أن تصبح أسلوب حياة داخل الحكومة”، مؤكدًا انتهاء وضعه كموظف حكومي خاص في إدارة الرئيس ترامب.

وكانت مغادرة ماسك متوقعة، خاصةً بعدما أعلن في وقت سابق من مايو نيّته الابتعاد عن الشأن السياسي الأمريكي، وتقليص حجم إنفاقه على الحملات الانتخابية، بعد أن ضخ قرابة 300 مليون دولار في حملة ترامب الرئاسية. كما تعهّد بتكريس المزيد من الوقت لإدارة شركة تسلا، في ظل تراجع مبيعاتها المتواصل، ويرى مراقبون أن نشاط ماسك السياسي كان أحد أسبابه.

ويُشار إلى أن صفة “الموظف الحكومي الخاص” تخضع قانونيًا لحد أقصى يبلغ 130 يومًا، وهو ما كان ماسك يقترب من بلوغه، إذا ما عُدّ تاريخ 20 يناير، يوم تأسيس DOGE، هو بداية مهامه الرسمية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن ماسك أنهى ارتباطه الإداري مساء الأربعاء، دون أن يُجري أي مناقشة مباشرة مع ترامب بشأن مغادرته.

وجاءت مغادرة ماسك بعد يوم واحد فقط من انتقاده مشروع القانون الضريبي المعروف إعلاميًا باسم “الفاتورة الجميلة الواحدة” الذي يروّج له ترامب، إذ قال في مقابلة مع شبكة CBS إن التشريع الجديد من شأنه أن يزيد العجز الفيدرالي، ويقوّض جهود ترشيد الإنفاق التي قادها في DOGE.

وكان ماسك قد وعد في بداية تعيينه بأن يُسهم في تقليص الإنفاق الحكومي الفيدرالي بنحو تريليوني دولار، قبل أن يُخفّض الهدف لاحقًا إلى تريليون دولار، ثم إلى 150 مليارًا فقط. ومع أن موقع DOGE الرسمي يزعم حاليًا تحقيق توفير في المصروفات الحكومية بقيمة قدرها 175 مليار دولار، فقد أثار هذا الرقم شكوكًا واسعة بسبب سوابق تضخيم الأرقام.