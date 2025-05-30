آيفون 16 يتصدر مبيعات الهواتف الذكية عالميًا في الربع الأول من 2025

كشفت بيانات جديدة من مؤسسة أبحاث السوق Counterpoint Research أن هاتف آيفون 16 من آبل كان الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في العالم خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقًا على كافة الهواتف الأخرى في السوق.

وبحسب التقرير، فقد جاءت هواتف آيفون الأخرى في المراتب التالية مباشرة، إذ احتل هاتف آيفون 16 برو ماكس المركز الثاني، يليه هاتف آيفون 16 برو، ثم آيفون 15 في المركز الرابع. وأما هاتف Galaxy A16 5G، وهو هاتف ذكي منخفض التكلفة من سامسونج، فقد حلّ في المرتبة الخامسة.

وكان إصدار “برو” من آيفون هو الهاتف الأكثر مبيعًا في المدة ذاتها العام الماضي، إذ تصدّر آيفون 15 برو ماكس مبيعات الهواتف الذكية عالميًا في الربع الأول من 2024، متقدمًا بفارق طفيف على آيفون 15.

ويعزى تفوق الإصدار الأساسي من آيفون هذا العام إلى تقليص الفجوة مع إصدارات “برو” من ناحية الأداء والمزايا، فضلًا عن تزويده بزر الإجراءات السريعة وزر التحكم في الكاميرا، كما هو الحال في الإصدارات المتقدمة.

وضمن قائمة الهواتف العشرة الأكثر مبيعًا خلال الربع الأول من 2025، استحوذت آبل على خمسة مراكز؛ المراكز الأربعة الأولى، بالإضافة إلى المركز العاشر الذي شغله هاتف آيفون 16 بلس. كما جاء هاتف سامسونج الرائد Galaxy S25 Ultra في المركز السابع، في حين أتت باقي الهواتف في القائمة في فئة الهواتف المنخفضة أو المتوسطة التكلفة، مثل Galaxy A06 و Redmi 14C 4G و Galaxy A55 5G.

وأما هاتف آيفون 16e، الذي يبلغ سعره أكثر من 600 دولار، فقد طرح في الأسواق خلال شهر مارس، أي بنهاية الربع الأول. وتشير التوقعات إلى أن مبيعاته السنوية ستتجاوز بعض الإصدارات الحديثة من آبل، بفضل المزايا المتقدمة التي يتمتع بها.

يُذكر أن التقرير أشار إلى أن هاتف آيفون 16 حقق مبيعات قوية في اليابان ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي المقابل، شهدت مبيعات إصداري آيفون 16 برو وبرو ماكس تراجعًا في الصين نتيجة الدعم الحكومي للأجهزة المنخفضة التكلفة، وتنامي المنافسة مع الشركات المحلية مثل هواوي وفيفو وهونر وشاومي.