كاسبرسكي ترصد “GriffithRAT”.. برمجية خبيثة متطورة تستهدف القطاع المالي عالميًا

في تطور يثير القلق بشأن المشهد المتزايد لتهديدات الأمن السيبراني، أعلنت شركة كاسبرسكي خلال الملتقى السنوي العاشر للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا (META)، رصد برمجية خبيثة جديدة ومتطورة تُدعى (GriffithRAT).

وتُستخدم هذه البرمجية في حملات تستهدف بنحو خاص شركات التكنولوجيا المالية (FinTech)، ومنصات التداول عبر الإنترنت، وخدمات صرف العملات الأجنبية (الفوركس) في جميع أنحاء العالم، وقد سُجلت حالات تضرر في دول المنطقة تشمل الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتركيا، وجنوب أفريقيا.

آلية الانتشار والقدرات الخبيثة لبرمجية (GriffithRAT):

تنتشر برمجية (GriffithRAT) بنحو أساسي عبر قنوات (سكايب) Skype وتيليجرام. وعادةً ما تكون متخفية في ملفات تبدو مشروعة، مثل تحليلات التوجهات المالية أو إرشادات استثمارية، وذلك كجزء من عملية احتيال محكمة. وتستهدف هذه الأساليب الاحتيالية المؤسسات والمتداولين الأفراد الذين يقومون بتحميل هذه البرمجيات الخبيثة دون وعي.

وبمجرد تحميلها وتثبيتها، تمنح GriffithRAT المهاجمين قدرات واسعة وغير مصرح بها، تشمل:

سرقة بيانات تسجيل الدخول: سرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور وغيرها من معلومات الدخول الحساسة.

سرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور وغيرها من معلومات الدخول الحساسة. تسجيل لقطات للشاشة وبث كاميرا الويب: المراقبة البصرية لأنشطة المستخدم والبيئة المحيطة.

المراقبة البصرية لأنشطة المستخدم والبيئة المحيطة. تسجيل النقرات على لوحة المفاتيح (Keylogging): اعتراض وتسجيل كل ما يُكتب على لوحة المفاتيح، بما يشمل كلمات المرور والمعلومات السرية.

اعتراض وتسجيل كل ما يُكتب على لوحة المفاتيح، بما يشمل كلمات المرور والمعلومات السرية. رصد نشاطات المستخدم: تتبع سلوك المستخدم عند استخدام الجهاز والإنترنت.

ويمكن استغلال البيانات المسروقة بأساليب متنوعة وخطيرة، تتراوح بين جمع المعلومات الاستخباراتية التجارية التنافسية وتتبع الأفراد أو الأصول الثمينة، مما يوضح الإمكانات الواسعة لإساءة استخدام هذه البرمجية.

ارتباط (GriffithRAT) بالجريمة السيبرانية المنظمة:

يرصد باحثو كاسبرسكي برمجية (GriffithRAT) منذ أكثر من عام، ويربطونها بعمليات المرتزقة السيبرانيين، ويعني ذلك أن أطرافًا ثالثة تتعاقد مع جهات مهاجمة لتنفيذ هجمات موجهة، غالبًا ما تكون مدفوعة بدوافع مثل التجسس التجاري أو تحقيق مكاسب مالية أو إستراتيجية.

ويُعزز هذا الارتباط التحليل التقني الذي يكشف عن أوجه تشابه قوية بين GriffithRAT وبرمجية DarkMe، وهي أداة اختراق معروفة تُستخدم في هجمات سيبرانية مماثلة، مما يعزز الفرضية بأن هذه العمليات تديرها شبكات إجرامية محترفة.

وأشار ماهر يموت، الباحث الأمني الرئيسي في كاسبرسكي، إلى أن برمجية (GriffithRAT) تُعدّ دليلًا على التقدم المتزايد في التهديدات السيبرانية التي تحولت إلى تجارة مربحة. وأوضح أن هذه البرمجية ليست من صنع قراصنة عشوائيين، بل هي أداة متطورة تُحدّث باستمرار وتُستخدم ضمن إستراتيجيات منظمة لجمع المعلومات الحساسة، وعادة ما يكون الهدف من ذلك تحقيق مكاسب مالية أو إستراتيجية..

وقال يموت: “قد توفر البيانات المسروقة نظرة ثاقبة على آليات عمل المنظمات الكبرى، وتمنح ميزة تنافسية غير مشروعة، كما قد تُطرح للبيع في الإنترنت المظلم، مما يعكس الطبيعة الاحترافية والمستهدفة للجرائم السيبرانية الحديثة”.

ويُشير هذا التطور إلى تزايد احترافية وتعقيد الهجمات السيبرانية، مما يستدعي يقظة مستمرة من الأفراد والمؤسسات، خاصة تلك العاملة في القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا المالية. ويجب أن يكون الأمن السيبراني وقائيًا لا علاجيًا، ويتطلب جهدًا مشتركًا من شركات التكنولوجيا والمتخصصين الأمنيين والمستخدمين.

توصيات كاسبرسكي للحماية:

تقدم كاسبرسكي مجموعة من النصائح الأساسية لتعزيز الحماية ضد التهديدات السيبرانية المتزايدة، وتشمل:

توخَّ الحذر عند تحميل الملفات وفحصها: توخوا الحذر بشأن الملفات التي تحملونها وافحصوها بحلول الأمن السيبراني المعتمدة، مثل (Kaspersky Premium) للأفراد و(Kaspersky Next) للشركات، التي تمكّن من رصد التهديدات المتقدمة، والاستجابة لها، وإدارة الحماية الشاملة للأجهزة والشبكات والأنظمة السحابية من مكان واحد.

توخوا الحذر بشأن الملفات التي تحملونها وافحصوها بحلول الأمن السيبراني المعتمدة، مثل (Kaspersky Premium) للأفراد و(Kaspersky Next) للشركات، التي تمكّن من رصد التهديدات المتقدمة، والاستجابة لها، وإدارة الحماية الشاملة للأجهزة والشبكات والأنظمة السحابية من مكان واحد. الحذر عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة: كونوا حذرين جدًا عند التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية؛ فالقراصنة يستخدمون هذه الوسائل لنشر البرمجيات الخبيثة بالإضافة إلى رسائل التصيد الاحتيالي التقليدية عبر البريد الإلكتروني.

كونوا حذرين جدًا عند التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية؛ فالقراصنة يستخدمون هذه الوسائل لنشر البرمجيات الخبيثة بالإضافة إلى رسائل التصيد الاحتيالي التقليدية عبر البريد الإلكتروني. اعتماد حلول أمنية شاملة ومتكاملة: اعتمدوا حل (Kaspersky Threat Intelligence) للكشف عن الصورة الكبيرة وراء البرمجيات الخبيثة لفهم هوية ودوافع مصادر التهديد، إذ توفر هذه المنصة رؤى قابلة للتطبيق عبر إدماج مصادر البيانات المتنوعة والأبحاث المتخصصة، مما يتيح الوصول للمعلومات الاستخباراتية التكتيكية والتشغيلية والإستراتيجية لضمان البقاء آمنًا في بيئة التهديدات المتغيرة.

اعتمدوا حل (Kaspersky Threat Intelligence) للكشف عن الصورة الكبيرة وراء البرمجيات الخبيثة لفهم هوية ودوافع مصادر التهديد، إذ توفر هذه المنصة رؤى قابلة للتطبيق عبر إدماج مصادر البيانات المتنوعة والأبحاث المتخصصة، مما يتيح الوصول للمعلومات الاستخباراتية التكتيكية والتشغيلية والإستراتيجية لضمان البقاء آمنًا في بيئة التهديدات المتغيرة. تعزيز الوعي الأمني: عززوا الوعي الأمني لديكم ولدى موظفيكم بانتظام وشجعوا الممارسات الآمنة، كحماية الحسابات بالطريقة السليمة.