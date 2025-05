روبوت Grok يصل إلى تيليجرام في صفقة تاريخية

وقع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صفقة ضخمة مع بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام، بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار، لتوفير روبوت الذكاء الاصطناعي Grok، التابع لشركته xAI، لمليار مستخدم عبر منصة المراسلة الشهيرة، في خطوة تُجسّد شراكة متنامية بين المليارديرين المعروفين بمواقفهما المثيرة للجدل.

وبموجب الاتفاق الذي يمتد عامًا واحدًا، ستحصل منصة تيليجرام على 300 مليون دولار نقدًا وفي صورة حصص من شركة xAI، إضافة إلى نصف الإيرادات الناتجة عن الاشتراكات في Grok التي تُباع من خلال التطبيق، وفقًا لما أعلنه دوروف عبر حساباته الشخصية في “تيليجرام” و”إكس“.

وذكرت مصادر مطلعة أن ماسك ودوروف التقيا حديثًا في باريس قبل إعلان الصفقة رسميًا، في ظل ما وصفته التقارير بتنامي “علاقة الزمالة التقنية” بينهما، إذ يجمعهما شغف بحرية التعبير ورفض ما يعدانه “رقابة حكومية مفرطة”.

ويشكّل التعاون مع تيليجرام أول توسع كبير لـ xAI خارج منصة “إكس”، المملوكة أيضًا لماسك، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إعلان تحالف جديد مع شركة مايكروسوفت، التي أتاحت تقنيات xAI عبر منصتها السحابية Azure.

وبموجب الاتفاق الجديد، ستحصل تيليجرام أيضًا على حصة في شركة xAI، التي اشترت منصة “إكس” في مارس الماضي مقابل 45 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا التعاون في إدماج روبوت Grok في التطبيق بعدة طرق، بما يوسّع قاعدة مستخدمي الطرفين، ويمنحهما بيانات ثمينة، خاصةً في ظل تسارع استثمارات الشركات في سباق الذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن بافيل دوروف خضع لتحقيقات قضائية في فرنسا العام الماضي، حيث اُعتقل ووُضع تحت الرقابة بسبب اتهامات تتعلق بعدم تعاطي تيليجرام بفعالية مع أنشطة إجرامية زُعم أنها تتم عبر المنصة. وحتى مع استمرار التحقيق، سمح له القضاة بالسفر في رحلات عمل محدودة، كان آخرها رحلة إلى دبي، حيث يوجد المقر الرئيسي للمنصة.

ولم تُصدر شركتا xAI وتيليجرام أي تعليق إضافي بشأن الصفقة حتى الآن.

🔥 This summer, Telegram users will gain access to the best AI technology on the market. @elonmusk and I have agreed to a 1-year partnership to bring xAI’s @grok to our billion+ users and integrate it across all Telegram apps 🤝

💪 This also strengthens Telegram’s financial… pic.twitter.com/ZPK550AyRV

— Pavel Durov (@durov) May 28, 2025