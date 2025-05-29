أوبرا تكشف عن متصفح “Neon” الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة أوبرا Opera إطلاق متصفحها الجديد “Neon“، الذي يُعيد تصميم تجربة تصفح الإنترنت من خلال إدماج وكلاء ذكاء اصطناعي فيه قادرين على تنفيذ المهام بدلًا من المستخدم أو بالتعاون معه بنحو ذكي وسلس.

وقالت الشركة، في منشورات عبر منصتي إكس والمدونة الرسمية لها، إن متصفح Opera Neon يستطيع التفاعل سياقيًا مع محتوى صفحات الويب، والقيام بمهام مثل البحث، والتصميم، وحتى اتخاذ إجراءات نيابةً عن المستخدمين.

وأشار هنريك ليكسو، مدير منتجات الذكاء الاصطناعي في أوبرا، إلى أن المتصفح الجديد يشكّل نقلة نوعية في طريقة استخدام الإنترنت، إذ يُمكن للذكاء الاصطناعي “فهم طلبات المستخدم وتأويلها”، باستخدام وكلاء سحابيين ذكيين لتلبية تلك الطلبات.

ويقدّم Neon أدوات ذكاء اصطناعي متطورة تشبه ما هو متاح في Copilot من مايكروسوفت، ووكيل Operator من OpenAI، مثل واجهة دردشة قادرة على الإجابة عن الأسئلة، وتقديم معلومات مستخلصة من الصفحة التي يتصفحها المستخدم حاليًا.

ويتضمن المتصفح وكيلًا ذكيًا (كان يُعرف سابقًا باسم Browser Operator) يمكنه أتمتة مهام متكررة كالتسوق عبر الإنترنت، أو ملء النماذج تلقائيًا.

ويعتمد المتصفح على ثلاث وظائف رئيسية مستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وهي الدردشة والإجابة عن الاستفسارات، وتصفح الإنترنت اعتمادًا على الوكلاء الذكيين، وإنشاء الألعاب والتطبيقات والتقارير المخصصة.

وأكدت أوبرا أن المستخدم يمكنه مثلًا مطالبة المتصفح بإنشاء لعبة قديمة، أو توليد تقرير مفصّل عن موضوع معين، أو حتى كتابة كود برمجي لتجسيد فكرة ما.

وتُتيح الشركة الوصول إلى متصفح Neon حاليًا عبر نظام الدعوات فقط، إذ يمكن لأعضاء مجتمع أوبرا الانضمام إلى قائمة الانتظار لتجربة المتصفح الجديد، كما أكدت أن المتصفح سيكون قائمًا على نظام الاشتراكات، دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل الأسعار أو الخطط المتاحة.