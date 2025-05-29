آبل تعتزم تسهيل نقل الشرائح الإلكترونية eSIM من آيفون إلى أندرويد

كشفت تقارير حديثة أن نظام iOS 19 المرتقب من آبل قد يوفر خيارًا جديدًا يتيح للمستخدمين نقل الشرائح الإلكترونية eSIM من هواتف آيفون إلى هواتف أندرويد بسهولة، وهو ما يشكّل تطورًا مهمًا في تعزيز التوافق بين النظامين.

وبحسب ما أورده موقع أندرويد أوثوريتي، فقد رُصدت تعليمات برمجية داخل النسخة التجريبية لنظام أندرويد 16، وتحديدًا في تطبيق إدارة الشرائح Google SIM Manager، تشير إلى ميزة جديدة تحمل اسم “النقل إلى أندرويد Transfer to Android”.

وتتيح هذه الميزة نقل الشرائح الإلكترونية eSIM لاسلكيًا من هاتف آيفون إلى هاتف يعمل بنظام أندرويد، دون الحاجة إلى الاتصال بمزود الخدمة أو شركات الاتصالات، كما هو الحال حاليًا.

يُذكر أن نقل الشرائح الإلكترونية eSIM بين هواتف آيفون يُجرى بسهولة من خلال ميزة “النقل السريع Quick Transfer”، لكن نقلها إلى هواتف أندرويد ما زال يتطلب إجراءات يدوية تشمل التواصل مع شركات الاتصالات، وقد يتغير هذا مع التحديث القادم من آبل.

وقد تظهر الميزة الجديدة ضمن إعدادات الجهاز، إذ يمكن أن تتضمن خيارًا خاصًا باسم “النقل إلى أندرويد”، إلى جانب دعم إنشاء نسخة احتياطية عبر رمز القراءة السريعة QR في حال فشل الاتصال اللاسلكي.

وتشير الشفرة البرمجية ضمن تطبيق SIM Manager إلى أن تفعيل هذه الميزة يتطلب توفر نظام iOS 19 في هاتف آيفون، مما يعزز احتمال كونها جزءًا من التحديث الجديد.

ومن المتوقع الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هذه الميزة خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2025 الذي تنظمه آبل قريبًا، في حين قد تعمل جوجل على تطوير ميزة مماثلة لتسهيل نقل الشرائح من أندرويد إلى آيفون.

ويُعد هذا التوجه خطوة مهمة نحو تعزيز مرونة تجربة المستخدم، وتمكينه من التنقل بين الأنظمة دون عوائق تقنية.