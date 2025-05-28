تعزيز الشراكة الرقمية.. السعودية وسوريَة تناقشان آفاق التعاون في الاقتصاد الرقمي

في خطوة تعكس جهود المملكة العربية السعودية لدعم وتمكين مستقبل سوريَة، عقد معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، اجتماعًا مرئيًا مع نظيره السوري، معالي عبد السلام هيكل، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري.

وقد ركز الاجتماع في مناقشة آفاق الشراكة في مجالات الاقتصاد الرقمي، بهدف تعزيز البنية الرقمية بما يدعم مسارات التنمية المستدامة ويواكب تطلعات النمو والازدهار في الجمهورية العربية السورية.

محاور التعاون الرئيسية:

تناول الاجتماع عدة محاور أساسية من شأنها أن تدعم التكامل والتقدم الرقمي بين البلدين:

تعزيز البنية الرقمية: مناقشة سبل تطوير وتحديث البنية التحتية الرقمية في سوريَة، وهو ما يُعدّ أساسًا لأي تحول رقمي مستدام.

مناقشة سبل تطوير وتحديث البنية التحتية الرقمية في سوريَة، وهو ما يُعدّ أساسًا لأي تحول رقمي مستدام. مسارات التنمية المستدامة: تأكيد أهمية تسخير التقنية لدعم أهداف التنمية المستدامة في سوريَة، بما يضمن نموًا اقتصاديًا واجتماعيًا طويل الأمد.

تأكيد أهمية تسخير التقنية لدعم أهداف التنمية المستدامة في سوريَة، بما يضمن نموًا اقتصاديًا واجتماعيًا طويل الأمد. تبادل المعرفة والخبرات: بحث آليات تبادل الخبرات والمعارف بين البلدين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما يعزز القدرات المحلية لكلا الجانبين.

بحث آليات تبادل الخبرات والمعارف بين البلدين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما يعزز القدرات المحلية لكلا الجانبين. تمكين الشباب ورواد الأعمال: التركيز في أهمية تهيئة الشباب ورواد الأعمال في القطاع الرقمي، وتزويدهم بالأدوات والفرص اللازمة للمنافسة إقليميًا وعالميًا.

بتوجيه من القيادة الرشيدة "حفظها الله" التقيت بأخي معالي السيد عبدالسلام هيكل، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

ناقشنا كل ما يخدم تطلعات البلدين الشقيقين في المجالات الرقمية والتقنية والذكاء الاصطناعي 🇸🇦🇸🇾 pic.twitter.com/LXUvR8JYjG — عبدالله عامر السواحهAbdullah Alswaha (@aalswaha) May 28, 2025

ومن المتوقع أن يسهم التعاون بين البلدين في:

تسريع وتيرة التحول الرقمي في سوريَة من خلال تحسين البنية التحتية الرقمية.

تعزيز قدرات الشباب السوري في مجالات التقنية وريادة الأعمال، مما يدعم توفير فرص عمل جديدة.

تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي، مما يعزز التكامل الإقليمي.

تطلعات مستقبلية:

يمثل الاجتماع المرئي بين معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحة ومعالي عبد السلام هيكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد الرقمي، فمن خلال التركيز على تطوير البنية الرقمية، تبادل الخبرات، وتمكين الشباب، يسعى البلدان إلى بناء مستقبل رقمي مستدام يدعم النمو والازدهار في سوريَة.

ويعكس هذا التعاون التزام المملكة بدعم الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة، ويفتح الباب أمام شراكات إستراتيجية يمكن أن تسهم في بناء مستقبل رقمي مزدهر لسوريَة، وتدعم النمو الاقتصادي وتحفز الابتكار في مختلف القطاعات، مما يعزز التكامل الإقليمي ويفتح آفاقًا جديدة للابتكار والمنافسة العالمية.