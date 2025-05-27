القصة الكاملة لمعركة الاتصال الفضائي بين آبل وإيلون ماسك

كشف تقرير جديد نشره موقع “ذا إنفورميشن” التقني أن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، خاض مواجهة مباشرة مع آبل بسبب خططها المتعلقة بخدمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية في هواتف آيفون، وذلك في وقت كانت تستعد فيه الشركة لإعلان شراكتها مع شركة Globalstar عند إطلاق هواتف آيفون 14 عام 2022.

وبحسب التقرير، فقد بادر ماسك بالتواصل مع آبل مقترحًا أن تتولى شركته ستارلينك، التابعة لسبيس إكس، توفير خدمة الاتصال الفضائي في هواتف آيفون حصريًا لمدة قدرها 18 شهرًا، مقابل دفعة أولية قدرها 5 مليارات دولار، على أن تدفع آبل بعد ذلك مليار دولار سنويًا نظير استخدام خدمات ستارلينك.

ووفقًا للتقرير، فقد هدد ماسك آبل بأنه إذا لم توافق على عرضه خلال 72 ساعة، فسوف يُعلن ميزة مشابهة تعمل مع هواتف آيفون من طرفه.

ورفضت آبل العرض آنذاك، ليُعلن ماسك بعد ذلك بأسبوعين فقط شراكة بين سبيس إكس وشركة الاتصالات الأمريكية T-Mobile، تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل النصية واستقبالها في المناطق التي لا تتوفر فيها تغطية من الشبكات التقليدية عبر الأقمار الصناعية لستارلينك.

ولم تقتصر الضغوط على هذا الحد، إذ لجأت سبيس إكس إلى الطعن القانوني في استخدام Globalstar طيف الترددات اللاسلكية الممنوح لها، مما قد يعرقل خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية التي تعتمد عليها آبل، في حال كسبت سبيس إكس القضية. واُتهمت Globalstar بعدم استغلال النطاق الترددي بنحو فعال، والسعي إلى احتكار الترددات لمنع المنافسين من دخول السوق.

وأدرجت سبيس إكس اسم آبل في الملفات الرسمية للقضية، الأمر الذي أزعج مسؤولي الشركة الذين كانوا يفضلون البقاء بعيدين عن هذا النزاع. ويعتقد بعض موظفي الشركة أن علاقة ماسك الوثيقة بإدارة الرئيس ترامب قد تمنحه أفضلية لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، مما يضع آبل في موقف أقل قوة، خاصةً بعد توتر العلاقة حديثًا بين ترامب ورئيسها التنفيذي، تيم كوك.

وخلال الآونة الأخيرة، تصاعد الخلاف بين الطرفين بسبب شراكة T-Mobile مع سبيس إكس، إذ حاول ماسك إقناع آبل بدعم هذه الميزة على نطاق أوسع في هواتف آيفون، على أن يشمل ذلك الإصدارات التي سبقت آيفون 14، وهو ما رفضته آبل، مما أثار استياء ماسك.

ويأتي هذا الصراع ضمن سلسلة من التوترات المتراكمة بين ماسك وآبل، خاصةً فيما يتعلق بسياسات متجر تطبيقات “آب ستور”، إذ سبق لماسك أن أشار إلى عزمه طرح هاتف خاص من تطوير شركة تسلا، مع دعم مباشر من شبكة ستارلينك، لتجاوز هيمنة آبل على السوق.