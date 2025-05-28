إطلاق تطبيق واتساب لأجهزة آيباد بعد 15 عامًا من الانتظار

أطلقت شركة ميتا رسميًا تطبيق واتساب المخصص لأجهزة آيباد، وذلك بعد أكثر من 15 عامًا على إطلاق خدمة المراسلة الشهيرة في عام 2009، والجيل الأول من جهاز آيباد في عام 2010.

وأصبح تطبيق واتساب متاحًا الآن للتنزيل مجانًا عبر متجر التطبيقات “آب ستور“، مع دعم معظم الوظائف والمزايا الموجودة في نسخة آيفون.

ويوفر تطبيق واتساب لأجهزة آيباد إمكانات الاتصال الصوتي والمرئي لما يصل إلى 32 شخصًا، مع إمكانية استخدام الكاميرتين الأمامية والخلفية، فضلًا عن ميزة مشاركة الشاشة مع باقي الأشخاص في أثناء المكالمات.

ويستفيد التطبيق من مزايا نظام iPadOS مثل “منظم الواجهة Stage Manager” و”العرض المتقابل Split View” و”العرض المتراكب Slide Over”، مما يسمح بتشغيله إلى جانب تطبيقات أخرى، كما يمكّن المستخدمين من قراءة رسائلهم في أثناء تصفح الإنترنت أو مشاهدة مقاطع الفيديو، ما يجعل تجربة استخدام واتساب أكثر كفاءة عبر الشاشة الكبيرة مقارنة بالهواتف.

وكان مستخدمو آيباد يضطرون سابقًا إلى الاعتماد على نسخة الويب من خلال المتصفح أو استخدام تطبيقات سطح المكتب الخاصة بنظامي macOS وويندوز. وفي عام 2022، صرّح “ويل كاثكارت”، رئيس واتساب، بأن الشركة تود تطوير نسخة أصلية من التطبيق لنظام iPadOS، مشيرًا إلى أن “الكثيرين يطالبون بتطبيق مخصص لآيباد منذ وقت طويل”.

وكانت الشركة تختبر النسخة التجريبية من تطبيق واتساب منذ مدة طويلة في أجهزة آيباد دون الكشف عن موعد دقيق لإطلاقه، ليأتي الإطلاق الرسمي مفاجئًا للمستخدمين.

يُذكر أن تقارير سابقة قد أشارت إلى عمل ميتا أيضًا على تطوير تطبيق إنستاجرام مخصص لأجهزة آيباد، لكن دون أي تأكيدات رسمية حتى الآن.