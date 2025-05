أنثروبيك تُطلق ميزة “الوضع الصوتي” في روبوت Claude

بدأت شركة أنثروبيك رسميًا طرح ميزة “الوضع الصوتي” لمستخدمي روبوت Claude عبر الهواتف المحمولة، وذلك ضمن مرحلة تجريبية تتيح إجراء محادثات صوتية كاملة مع المساعد الذكي، في خطوة تهدف إلى جعل التفاعل مع Claude أكثر طبيعية ومرونة.

وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس وموقعها الإلكتروني أن الميزة الجديدة ستتوفر تدريجيًا باللغة الإنجليزية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويعتمد “الوضع الصوتي” افتراضيًا على نموذج Claude Sonnet 4، المعروف بقدرته على التعامل مع الاستفسارات السريعة والمعقدة على حد سواء.

ويتيح هذا الوضع للمستخدمين التحدث إلى Claude والاستماع إلى ردوده، مع عرض النقاط الرئيسية عبر الشاشة في أثناء التفاعل، فضلًا عن إمكانية التبديل الفوري بين النص والصوت، والحصول على نص تفريغي وملخص بعد انتهاء المحادثة. كما توفر الميزة خمسة خيارات صوتية مختلفة يمكن اختيار أحدها لتخصيص تجربة الاستخدام.

يُذكر أن هذا التوجه يأتي ضمن منافسة متصاعدة في مجال المحادثات الصوتية بين شركات الذكاء الاصطناعي، إذ تقدم OpenAI تجربة صوتية في ChatGPT، وتوفر جوجل ميزة Gemini Live، وتقدم xAI الوضع الصوتي في Grok، وجميعها تهدف إلى تقديم تجربة محادثة أكثر تفاعلية وسلاسة.

ومن جهة أخرى، أعلنت أنثروبيك إتاحة ميزة البحث عبر الإنترنت لكافة مستخدمي Claude، بعد أن كانت حصرية للمشتركين فقط. وتتيح هذه الميزة للروبوت الوصول إلى أحدث المعلومات من الويب، مما يُعزز دقة إجاباته وتحديثها وفقًا للمصادر المتاحة عبر الإنترنت.

وفي سياقٍ متصل، كشفت الشركة عن قيود معينة مرتبطة باستخدام الوضع الصوتي، إذ تُحتسب المحادثات الصوتية ضمن الحد الأقصى للاستخدام، الذي يتراوح بين 20 و 30 محادثة للمستخدمين أصحاب الحسابات المجانية.

وأما ربط الميزة بخدمات جوجل Google Workspace، مثل التقويم وبريد Gmail، فهو متاح فقط للمشتركين أصحاب الخطط المأجورة، في حين يظل التكامل مع “مستندات جوجل Google Docs” حكرًا على مشتركي خطة الشركات Claude Enterprise.

ومن الجدير بالذكر أن أنثروبيك قد أطلقت نموذجين جديدين حديثًا؛ وهما نموذج Opus 4 الذي يركز على البرمجة والعمل المتوازي باستخدام عدة أدوات في وقت واحد، ونموذج Sonnet 4 الذي يتمتع بقدرات في التعامل مع استفسارات بسيطة ومعقدة، ويُستخدم حاليًا كنموذج افتراضي في الوضع الصوتي الجديد.

We're rolling out voice mode in beta on mobile.

Try starting a voice conversation and asking Claude to summarize your calendar or search your docs. pic.twitter.com/xVo5VHiCEb

— Anthropic (@AnthropicAI) May 27, 2025