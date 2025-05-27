تُعدّ ساعة Watch Fit 4 Pro أحدث إصدار في سلسلة الساعات الذكية Watch Fit من هواوي. وتجمع بين التصميم الأنيق والمتانة العالية، كما تضم مجموعة من المستشعرات المتقدمة، وتدعم مزايا متعددة لمراقبة المؤشرات الصحية وتتبع اللياقة البدنية.

إليك مراجعة شاملة لساعة هواوي Watch Fit 4 Pro الجديدة لتتعرف مواصفاتها وأبرز مزاياها:

التصميم

تأتي ساعة هواوي Watch Fit 4 Pro في هيكل مستطيل الشكل مصنوع من الألمنيوم مع حافات منحنية، وتضم إطارًا مصنوعًا من التيتانيوم الخفيف الوزن، وتغطي الجهة الأمامية طبقة من زجاج الياقوت (Sapphire Crystal) الذي يتمتع بمقاومة عالية للخدوش.

تتمتع الساعة بالمتانة العالية، وتدعم معيار ‎EN 13319‎ لمقاومة الماء؛ مما يسمح لها بتحمل الغمر حتى عمق يصل إلى 40 مترًا، كما تدعم معيار IP6X لمقاومة الغبار.

تتوفر الساعة بثلاثة ألوان، هي: الأزرق، والأخضر، والأسود. وتحتوي على تاج دوار قابل للضغط يتيح التنقل بسلاسة بين القوائم، بالإضافة إلى زر مادي للوصول السريع إلى بعض المزايا.

الشاشة

تضم ساعة هواوي Watch Fit 4 Pro شاشة AMOLED يبلغ مقاسها 1.82 بوصة، وتمتاز بكثافة تبلغ 347 بكسلًا لكل بوصة، وتدعم خاصية التشغيل الدائم (AOD).

تتمتع الشاشة بسطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع؛ مما يضمن رؤية كل ما يظهر عليها بوضوح حتى عند استخدام الساعة تحت ضوء الشمس المباشر أو في البيئات الساطعة.

المزايا الأساسية

تضم ساعة هواوي Watch Fit 4 Pro الجديدة مجموعة واسعة من المزايا المتقدمة المتعلقة بتتبع المؤشرات الصحية، أبرزها:

مزية تخطيط القلب (ECG).

قياس تشبع الدم بالأكسجين (SpO₂).

تتبع معدل ضربات القلب.

تتبع الحال النفسية.

تتبع الدورة الشهرية.

قوة الدواسات تلتقي بسحر البيانات — #HUAWEIWATCHFIT4Pro تدفعك للمسار الصحيح.

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وبالإضافة إلى مزايا تتبع المؤشرات الصحية، تدعم ساعة هواوي أكثر من 100 وضع لتتبع التمارين الرياضية، مثل: الجري، وركوب الدراجات، والسباحة، والتزلج. كما تدعم أوضاعًا رياضية للمحترفين في رياضات معينة، أبرزها:

رياضة الغولف: تضم الساعة قواعد بيانات لأكثر من 15,000 ملعب جولف، مع عرض ثلاثي الأبعاد، وقياسات للمسافات، وبطاقة تسجيل النقاط الرقمية، وتحليل ما بعد اللعبة بالتفصيل لتتبع الأداء.

تضم الساعة قواعد بيانات لأكثر من 15,000 ملعب جولف، مع عرض ثلاثي الأبعاد، وقياسات للمسافات، وبطاقة تسجيل النقاط الرقمية، وتحليل ما بعد اللعبة بالتفصيل لتتبع الأداء. الغوص الحر حتى عمق 40 مترًا: يساعد وضع الغوص الحر في إجراء تدريبات حبس النفس مع اختبارات يومية، وتتبع معدل ضربات القلب ونسبة تشبع الأكسجين في الدم في أثناء الغوص، بالإضافة إلى تقديم تنبيهات لضمان السلامة.

إلى قلب البحار تنطلق — #HUAWEIWATCHFIT4Pro تغوص معك بلا خوف، مستكشفة الأزرق بكل جرأة.

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البطارية والشحن

تحتوي ساعة هواوي Watch Fit 4 Pro على بطارية تبلغ سعتها 400 ميلي أمبير في الساعة، ويمكنها الاستمرار بالعمل حتى 10 أيام في وضع الاستخدام الخفيف، وحتى 7 أيام عند الاستخدام المعتدل. وتدعم الساعة الشحن اللاسلكي، ويمكن شحنها بالكامل خلال 60 دقيقة.

التوافق مع الأجهزة الأخرى

تتوافق ساعة هواوي الجديدة مع الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد أو iOS، ويمكن التحكم فيها عبر التطبيق الخاص بها Huawei Health المُتاح عبر متجري آب ستور وجوجل بلاي.

السعر

تُباع ساعة Watch Fit 4 Pro الجديدة بسعر قدره 949 ريالًا سعوديًا.

هل تستحق الشراء؟

نعم، تقدم ساعة Watch Fit 4 Pro مزيجًا مميزًا من التصميم الفاخر والمتين، مع مجموعة واسعة من المستشعرات الخاصة بتتبع المؤشرات الصحية والأوضاع الرياضية المتقدمة. وتحتوي أيضًا على بطارية تمتاز بالعمر الطويل، وتدعم الساعة الشحن اللاسلكي السريع، وتتوافق مع نظامي أندرويد و iOS، وتُباع بسعر متوسط.