ما حقيقة إتاحة “ChatGPT Plus” مجانًا لجميع سكان دولة الإمارت؟

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ضجة كبيرة حول أنباء تفيد بأن خدمة (ChatGPT Plus) التي تُكلف 20 دولارًا شهريًا ستكون متاحة مجانًا لجميع سكان الإمارات العربية المتحدة، كجزء من شراكة كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي بين دولة الإمارات وشركة OpenAI.

وقد أثارت هذه الأخبار حماسًا واسعًا، لكنها أثارت أيضًا التباسًا حول مدى صحتها، لذلك سنسلط الضوء في هذا التقرير على الحقائق المتعلقة بهذا الإعلان، مع التركيز في تفاصيل الشراكة بين الإمارات وشركة (OpenAI)، وما يعنيه ذلك لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة؟

تفاصيل الشراكة بين الإمارات و OpenAI:

ذكرت شركة (OpenAI) في البيان الصحفي الذي نشرته مساء يوم الخميس الماضي، أن الإمارات العربية المتحدة ستكون أول دولة تتيح استخدام (ChatGPT) على مستوى الدولة، ويعني ذلك إدماج (ChatGPT) في قطاعات حيوية مثل: التعليم والرعاية الصحية والطاقة والخدمات الحكومية. ويشير ذلك إلى نهج إستراتيجي ومنهجي للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التنمية الوطنية وتحسين الخدمات العامة، بدلًا من أن يكون عرضًا موجهًا للمستهلكين الأفراد.

وترتبط هذه المبادرة ارتباطًا وثيقًا بمشروع أكبر وأكثر طموحًا، وهو مشروع (ستارجيت الإمارات) Stargate UAE، الذي يتضمن بناء أكبر مركز بيانات للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة في أبوظبي.

ويمثل هذا المشروع المشترك، الذي يضم عمالقة مثل: (جي 42) الإماراتية، و(OpenAI)، وأوراكل، وإنفيديا، ومجموعة سوفت بنك، وسيسكو، مجمع حوسبة ضخمًا متطورًا للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تسريع الابتكار وتعميق التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.

ويؤكد مشروع (ستارجيت الإمارات) الطموح الإستراتيجي للإمارات بأن تصبح رائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي. ويمثل هذا المشروع علامة فارقة مهمة، إذ إنها المرة الأولى التي تقوم فيها (OpenAI) ببناء منشأة بهذا الحجم خارج الولايات المتحدة. ويُعدّ التركيز الأساسي للمشروع في تطوير بنية تحتية قوية للذكاء الاصطناعي وتسهيل الاندماج العميق في الأنظمة الوطنية.

ما حقيقة توفر (ChatGPT Plus) مجانًا لجميع سكان دولة الإمارت؟

هذا الادعاء لا أساس له من الصحة؛ إذ يشير الإعلان الرسمي لشركة (OpenAI) إلى توفير الوصول إلى ChatGPT على مستوى البلاد ضمن القطاعات العامة، وليس توفير اشتراكات شخصية مجانية لخدمة ChatGPT Plus.

ومع ذلك زعمت بعض التقارير الإعلامية أن جميع المقيمين في الإمارات سيحصلون على وصول مجاني لخدمة ChatGPT Plus، ولكن هذه المعلومات لم تؤكدها شركة (OpenAI)، ولا الجهات الرسمية في دولة الإمارات.

وفي الوقت الحالي، تظل النسخة المجانية من ChatGPT، التي تستند إلى نموذج (GPT-3.5)، متاحة للاستخدام في الإمارات، في حين يتطلب الوصول إلى (ChatGPT Plus) اشتراكًا شهريًا تبلغ قيمته 20 دولارًا أمريكيًا.

ومن ثم، فإن الادعاءات المتعلقة بالوصول المجاني إلى النسخة المدفوعة من ChatGPT، لجميع السكان والمقيمين في دولة الإمارات تبدو غير صحيحة في ضوء المعلومات الرسمية المتوفرة.

ما يمكن أن يتوقعه سكان دولة الإمارات؟

مع إدماج (ChatGPT) في المنصات الحكومية، قد يستفيد السكان من استخدام الأداة في تطبيقات حكومية أو في المدارس أو عبر بوابات الرعاية الصحية، وذلك بدون الحاجة إلى الاشتراك في إصدار (Plus). مما يعني أن الوصول إلى قدرات ChatGPT سيُتاح في سياقات معينة لدعم الخدمات العامة والتعليمية والصحية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان رسمي بأن الوصول إلى إصدار (ChatGPT Plus) سيكون مجانًا للأفراد، ما لم تعلن OpenAI صراحة ذلك.

ولكن لماذا كل هذه الضجة الإعلامية؟

يعود جزء كبير من الالتباس حول هذا الموضوع إلى التفسيرات المغلوطة لبعض وسائل الإعلام للإعلان الرسمي، ففي حين تركز الإمارات في تعزيز إتاحة أدوات ChatGPT من خلال البنية التحتية والتكامل في القطاعات العامة، فإن بعض التقارير ربطت هذا الإعلان بنحو غير دقيق بتقديم اشتراكات مجانية للأفراد.

ويُرسّخ مشروع (ستارجيت الإمارات) مكانة الإمارات كدولة رائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي. فهذه هي المرة الأولى التي تُنشئ فيها (OpenAI)مثل هذه المنشأة الضخمة خارج الولايات المتحدة، مما يؤكد الثقة الكبيرة بقدرات الإمارات وطموحها.

ويعمل هذا المركز الضخم بالطاقة النووية والشمسية والغازية، ويهدف إلى دفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة، لذلك هناك سبب وجيه للحماس لهذا المشروع التحويلي، لكنه ليس السبب الذي انتشر بسرعة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمتمثل في تقديم اشتراكات شخصية مجانية.

باختصار، بينما تخطو الإمارات العربية المتحدة خطوات كبيرة لتصبح مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي من خلال مشروع (ستارجيت الإمارات) وإدماج ChatGPT في القطاعات الوطنية الحيوية، فإن أنباء توفير اشتراك (ChatGPT Plus) مجانًا لجميع السكان هي غير صحيحة حتى الآن.

ويجب على الجمهور الاعتماد على الإعلانات الرسمية من OpenAI والسلطات الإماراتية للحصول على معلومات دقيقة حول توفر الخدمات والاشتراكات.