“جلوبانت” تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض.. دفعة قوية للتحول الرقمي في الشرق الأوسط

في خطوة إستراتيجية تعكس التزامها المتزايد بمنطقة الشرق الأوسط، افتتحت شركة (جلوبانت) Globant، الشركة الرقمية العالمية المتخصصة في الحلول التكنولوجية المبتكرة للأعمال، مقرها الإقليمي الجديد في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وقد جاء هذا الافتتاح بعد أقل من ثلاث سنوات على دخول جلوبانت إلى سوق المنطقة، ويمثل نقطة تحول محورية في توسعها الجغرافي وطموحها لتكون في قلب مسيرة التحول الرقمي في الشرق الأوسط.

رؤية (جلوبانت) ودورها في تعزيز الابتكار السعودي:

يقع المقر الجديد في المبنى (1.15) في مدينة الملك عبد الله المالية (KAFD) في الرياض، ويُعدّ خطوة محورية في إستراتيجية شركة (جلوبانت) للتوسع الجغرافي، ويهدف هذا المقر الجديد إلى دعم المؤسسات في القطاعين العام والخاص من خلال تقديم حلول متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع التركيز في قطاعات إستراتيجية مثل الإعلام، والترفيه، والسفر، والسياحة، والخدمات المالية، والألعاب الرقمية.

ويبرز دور الشركة في تقديم تجارب رقمية متميزة مدعومة بفهم عميق للثقافة المحلية، بالإضافة إلى الاستفادة من الكفاءات الوطنية المتميزة.

وقد أكد مارتن ميجويا، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة (جلوبانت)، أن إعادة الابتكار هي جوهر هوية الشركة. وقال: “من خلال افتتاح مقرنا الإقليمي الجديد في الشرق الأوسط بمدينة الرياض، نحظى بشرف تسخير مواهبنا لنكون جزءًا من قصة إعادة ابتكار المملكة العربية السعودية. فمنذ زيارتنا التنفيذية الأولى قبل أقل من ثلاث سنوات، شهدنا عن قرب الإمكانات الواعدة للمواهب الشابة والحيوية في المملكة، وكيف يمكن أن تكون هذه المواهب المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد السعودي الجديد والمبتكر”.

نمو سوق التحول الرقمي في السعودية والشرق الأوسط:

يشهد سوق التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط تطورًا ملحوظًا ونموًا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتشير الأرقام إلى هذا النمو بوضوح؛ فقد ارتفعت إيرادات شركة (جلوبانت) في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ بنسبة بلغت 84.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025.

وتتوقع مؤسسة جارتنر (Gartner) للأبحاث أن يرتفع حجم الإنفاق على تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة تبلغ 7.4%، ليصل إلى 230.7 مليار دولار في عام 2025.

وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، فتتوقع مؤسسة (IDC) أن ينمو الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.0% بين عامي 2022 و2027، ليصل إلى 6.4 مليارات دولار.

تسريع الابتكار بالذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات المحلية:

في ظل هذا المشهد المتسارع للنمو الرقمي، تسعى جلوبانت من خلال مركزها الإقليمي الجديد إلى تسريع وتيرة الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إذ ستخدم الشركة المؤسسات الرائدة في القطاعين العام والخاص ضمن قطاعات إستراتيجية تشمل: الإعلام، والترفيه، والسفر، والسياحة، والخدمات المالية، والألعاب الرقمية، وغيرها.

كما تسعى جلوبانت إلى تدريب الكفاءات السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال برامج تعليمية متقدمة، بهدف تطوير مهندسين ومعماريين محترفين في هذا المجال. وأكد فيديريكو بينوفي، الرئيس التنفيذي للعمليات في الأسواق الجديدة في الشركة، أن المقر الجديد سيسهم في تصدير أفضل الممارسات والكفاءات إلى الأسواق العالمية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للتكنولوجيا.

وتؤكد هذه الخطوات التزام جلوبانت بدعم رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد رقمي مزدهر، وتطوير الكفاءات الوطنية لتكون في طليعة الابتكار التقني.

إطلاق (ساحة ألعاب) Playground في الرياض:

يضم المقر الإقليمي الجديد لشركة جلوبانت في الرياض ثالث مركز (ساحة ألعاب) Playground عالمي تطلقه الشركة. وتُعدّ هذه الساحة مساحة تفاعلية مفتوحة تهدف إلى تمكين قادة التقنية في الشرق الأوسط من التفاعل والاقتراب من مستقبل الابتكار بنحو مباشر.

ويأتي هذا المركز الجديد في الرياض بعد النجاح الذي حققته مراكز (Playground) في ساو باولو ولوس أنجلوس، ويوفر المركز تجارب واقعية تجمع بين الابتكار، وإثارة الرياضة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتجارب تفاعل العملاء المعززة.

ومن أبرز التجارب المتاحة للزوار:

تحدي (محطة التوقف المثالية) The Perfect Pit Stop: وهي تجربة واقع افتراضي بطابع الخيال العلمي، إذ يتعاون المشاركون كفريق صيانة في سباقات الفورمولا 1.

وهي تجربة واقع افتراضي بطابع الخيال العلمي، إذ يتعاون المشاركون كفريق صيانة في سباقات الفورمولا 1. محاكاة كرة السلة وكرة القدم الديناميكية: يمكن للزوار اختبار مهاراتهم في بيئات محاكاة رياضية متقدمة.

جلوبانت تؤكد التزامها بتنمية المواهب وتحقيق رؤية السعودية 2030:

أشار ممدوح الدبيان، الرئيس التنفيذي لشركة (جلوبانت) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن افتتاح المقر الإقليمي الجديد للشركة في الرياض، يمثل خطوة متقدمة في دعم رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية المواهب المحلية وبناء شراكات مستدامة.

وقال الدبيان: “لقد اتخذنا اليوم خطوة متقدمة في رحلتنا التي تهدف إلى إحداث التغيير، والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل ينسجم فيه التقدم التقني مع التطور البشري”. وأكد أن المنظومة التقنية النابضة بالحياة في الرياض توفر فرصة استثنائية الابتكار الرقمي.

وختامًا؛ يُعدّ افتتاح المقر الإقليمي لشركة جلوبانت في الرياض خطوة إستراتيجية تعزز دور الشركة في قيادة التحول الرقمي في الشرق الأوسط، فمن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وتدريب الكفاءات المحلية، وتقديم تجارب مبتكرة مثل مركز (ساحة الألعاب)، تساهم الشركة في دعم رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانة الرياض كمركز عالمي للتكنولوجيا. ومع النمو المتسارع لسوق تقنية المعلومات في المنطقة، تبرز جلوبانت كشريك رئيسي في بناء مستقبل رقمي مستدام.