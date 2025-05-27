أبرز 7 مزايا جديدة أضافتها جوجل إلى المساعد الذكي Gemini 

يتمتع مساعد جوجل الذكي Gemini بمجموعة من القدرات المتقدمة، من توليد النصوص وإنشاء الصور إلى إمكانية إجراء المحادثات المباشرة، والبحث العميق، وتحليل الملفات، ويُعد منافسًا قويًا لروبوتات الذكاء الاصطناعي الأخرى المتقدمة، مثل ChatGPT.

تركز جوجل في تطوير مساعدها الذكي Gemini باستمرار، وفي مؤتمر I/O 2025 الذي عُقد قبل عدة أيام، كشفت الشركة عن مجموعة من المزايا الجديدة القادمة إلى مساعدها الذكي، وسنذكر أبرزها فيما يلي:

1- خطط اشتراك جديدة

طرحت جوجل خطتين جديدتين للاشتراك في خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها، هما:

خطة Google AI Pro

يبلغ سعر هذه الخطة 20 دولارًا شهريًا، وتقدم مزايا الذكاء الاصطناعي نفسها الموجودة في النسخة المجانية من Gemini، بالإضافة إلى حدود استخدام أعلى ومزايا خاصة. وتتضمن AI Pro أيضًا إصدار Gemini المتقدم المعروف باسم Gemini Advanced، وأدوات مثل NotebookLM ومحرر الفيديو الجديد Flow AI.

خطة Google AI Ultra

تسمح خطة AI Ultra بالوصول إلى أقوى النماذج اللغوية التي تطلقها الشركة، وتقدم حدود أعلى للاستخدام، وإمكانية الوصول المبكر إلى مزايا الذكاء الاصطناعي التجريبية، مثل: إمكانية تجربة وضع الوكيل (Agent Mode) الجديد الذي ينفذ المهام نيابةً عن المستخدم؛ إذ يمكن للمستخدم وصف طلبه، وسيتصفح الوكيل الويب، ويُجري أبحاثه الخاصة، ويتكامل مع تطبيقات جوجل الأخرى لتنفيذ مهام معقدة متعددة الخطوات.

يبلغ سعر هذه الخطة 250 دولارًا شهريًا، لكن عند الاشتراك أول مرة يحصل المستخدم على خصم يبلغ 50% لأول ثلاثة أشهر.

2- تحديث وضع Gemini Live

Gemini Live، هو وضع الدردشة الصوتية الذي يسمح لك بإجراء محادثات صوتية تفاعلية مع روبوت الذكاء الاصطناعي. في السابق، كان بإمكان مستخدمي أندرويد فقط مشاركة شاشة الهاتف أو التصوير عبر الكاميرا في أثناء طرح أسئلة على Gemini عبر وضع Gemini Live، وأما الآن فقد وسعت جوجل دعم هذه المزية لتشمل مستخدمي هواتف آيفون أيضًا.

لتجربة ذلك، افتح تطبيق Gemini على هاتفك واضغط على أيقونة Gemini Live بجانب مربع إدخال المطالبات. تتيح لك أيقونة الكاميرا توجيه الهاتف نحو أي شيء وطرح أسئلة عنه. وأما الأيقونة الثانية فتمكنك من مشاركة شاشة جهازك ليحللها Gemini.

وخلال الأسابيع المقبلة، ستدمج جوجل وضع Gemini Live مع تطبيقات جوجل الأخرى، مثل الخرائط والتقويم والمهام وتطبيق Keep. وهذا يعني أنه يمكنك أن تطلب من Gemini تحديد موعد في التقويم أو إعطائك الاتجاهات لموقعك التالي.

3- توليد الصور باستخدام نموذج Imagen 4 الجديد

كان Gemini يستخدم سابقًا نموذج Imagen 3 لتوليد الصور بناءً على الأوصاف النصية. وأما الآن، فقد أصبح يعتمد على نموذج Imagen 4 الذي تقول الشركة إنه أسرع، وأكثر قدرة على عرض التفاصيل الواقعية، وأفضل في إنتاج النصوص داخل الصور. ويمكن لأي شخص الآن تجربة Imagen 4 من خلال تطبيق Gemini على الهاتف.

4- توليد مقاطع الفيديو باستخدام نموذج Veo 3 الجديد

أصبح Gemini يعتمد على إصدار Veo 3 الجديد الخاص بتوليد مقاطع الفيديو، ويمكن لهذا النموذج توليد الأصوات بنفسه، ويشمل ذلك: الحوارات بين الشخصيات، والأصوات في الخلفية، والمؤثرات الصوتية. ووفقًا لجوجل، يمكن للمستخدم طلب تضمين أصوات المدينة المزدحمة أو حوارات الشخصيات من خلال الأوصاف النصية.

لكن هذه المزية ستكون حصرية في الوقت الحالي لمشتركي خطة Google AI Ultra في الولايات المتحدة.

5- تحسينات في أداة Canvas

توفر أداة Canvas من جوجل مساحة عمل تفاعلية وتعاونية لإنشاء الأكواد البرمجية وتصميم صفحات الويب والمحتوى المرئي، وتظهر النتائج مباشرة في أثناء العمل. وبالاعتماد على نموذج Gemini 2.5 الأحدث، أصبحت أداة Canvas أكثر ذكاءً وقوة؛ مما يمكنك الآن من إنشاء رسوم بيانية تفاعلية، واختبارات تعليمية، ومراجعات صوتية بأسلوب بودكاست بخمس وأربعين لغة.

6- إضافة Gemini إلى متصفح كروم

سيبدأ Gemini بالظهور قريبًا داخل متصفح كروم المثبت على الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز أو macOS. وسيتمكن المستخدمون من طرح أسئلة على Gemini عن الصفحة التي يشاهدونها حاليًا. وفي المستقبل، سيكون بإمكان Gemini العمل عبر عدة علامات تبويب.

هذه المزية ستكون محدودة الوصول، ومقتصرة على مشتركي خطتي Google AI Pro و Google AI Ultra داخل الولايات المتحدة، والذين يستخدمون اللغة الإنجليزية في المتصفح.

7- تحديث وضع البحث العميق (Deep Research)

يعتمد وضع البحث العميق في Gemini على وكلاء ذكاء اصطناعي يمكنهم إجراء أبحاث عبر الإنترنت نيابةً عن المستخدم وتقديم النتائج في تقرير مفصل.

في السابق، كان هذا الوضع يعتمد فقط على تصفح المواقع. وأما الآن، فيمكنه أيضًا تحليل ملفات PDF والصور الخاصة بالمستخدم. على سبيل المثال: يمكن لباحث في مجال التسويق تحميل ملف PDF يحتوي على بيانات مبيعات داخلية، لمقارنتها بتوجهات السوق. أو يمكن لباحث أكاديمي طلب تحليل مقالات علمية محفوظة على الجهاز.