أبرز المزايا القادمة إلى ساعات آبل الذكية في نظام watchOS 12

تستعد آبل لإعلان نظام التشغيل watchOS 12 القادم إلى ساعاتها الذكية خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر المطورين WWDC 2025 الذي سيُعقد خلال المدة الممتدة من 9 إلى 13 يونيو، ومن المُتوقع إطلاق الإصدار النهائي من النظام الجديد لكافة المستخدمين في سبتمبر 2025.

في هذا المقال، سنذكر أبرز المزايا المُتوقعة في نظام watchOS 12.

إعادة تصميم مستوحاة من visionOS

تُشير بعض التقارير إلى أن آبل تخطط لإعادة تصميم واجهة watchOS 12، ووفقًا لما ذكره مارك جورمان، فإن ساعات آبل الذكية ستحصل على بعض العناصر الجديدة في الواجهة دون تجديد شامل.

إذ من المُتوقع أن تكون هذه التعديلات طفيفة، وتشمل تغييرات في تصميم الأيقونات لتصبح مشابهة لشكل الأيقونات في نظام visionOS الخاص بنظارة الواقع المختلط فيجن برو.

مزايا Apple Intelligence

قدمت آبل بعض مزايا Apple Intelligence إلى ساعاتها الذكية في نظام watchOS 11، مثل:

وضع تقليل الإزعاج : هو وضع جديد يفهم محتوى الإشعارات ويعرض ما هو عاجل فقط.

مزية التلخيص : هي مزية تلخص جميع الإشعارات بالذكاء الاصطناعي.

Genmoji : يمكن لمستخدمي ساعات آبل الذكية التفاعل مع شخصيات Genmoji دون القدرة على تصميمها في الساعة مباشرة.

مع ذلك، تعتمد هذه المزايا على وجود هاتف آيفون لتعمل. ومع watchOS 12، تشير بعض التسريبات إلى أن آبل تخطط لتحسين هذه المزايا، وقد ذكر جورمان أن ساعة آبل لا تحتوي حاليًا على مزايا Apple Intelligence، ولن يتغير ذلك مع نظام watchOS 12. لكن الشركة ستروّج لمجموعة جديدة من المزايا على أنها مدعومة بنظام الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، حتى وإن لم تُشغّل الساعة النماذج الذكية فعليًا.

ومع هذا، ما تزال المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي القادمة إلى ساعات آبل الذكية غير معروفة، ومن غير المُتوقع أن تكون الساعات قادرة على تشغيل هذه المزايا بمعزل عن هواتف آيفون المتصلة بها.

رموز تعبيرية جديدة

تضيف آبل رموزًا تعبيرية جديدة إلى ساعات آبل مع كل تحديث من نظام watchOS، ومع أنها لا تكون مضمنة في أول إصدار رئيسي، فإن الشركة تضيفها ضمن التحديثات اللاحقة من النظام الجديد.

الأجهزة المتوافقة مع watchOS 12

عند إطلاق نظام watchOS 11، أزالت آبل دعم ثلاثة طرز من ساعاتها الذكية. ولم يتضح حتى الآن كون الشركة ستزيل طرزًا إضافية مع إطلاق watchOS 12 أم لا.

ومن المُتوقع أن تدعم جميع الطرز المتوافقة مع watchOS 11 نظام watchOS 12، وتشمل:

ساعة آبل Watch Series 6 والطرز الحديثة في سلسلة Series.

ساعة Apple Watch SE (2022).

ساعتا (Watch Ultra (2022 و (Watch Ultra 2 (2023.