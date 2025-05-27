آبل تعتزم تغيير تصميم أنظمة ساعاتها الذكية

أفاد تقرير جديد بأن آبل تعتزم توسيع تغييرات التصميم القادمة في نظام التشغيل iOS 19 لتشمل ساعاتها الذكية وأجهزة التلفاز التابعة لها، ضمن خطة تهدف إلى توحيد الهوية البصرية لأنظمة التشغيل المختلفة لديها.

ووفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ، فإن التحديثات المرتقبة ستشمل أيضًا نظامي iPadOS 19 و macOS 16، إذ سيحظى النظامان بتصميم جديد يتميز بدرجة أكبر من الشفافية لإضفاء طابع زجاجي على الواجهات والقوائم.

وأضاف التقرير أن التغييرات البصرية ستمتد كذلك إلى نظام التلفاز tvOS 19 ونظام ساعات آبل الذكية watchOS 12، دون أن يقدّم تفاصيل دقيقة حول طبيعة التعديلات.

ويبدو أن هذه التغييرات مستوحاة من تصميم نظام visionOS المُخصص لنظارة Vision Pro، الذي من المنتظر أن يحصل أيضًا على تحسينات تصميمية في نسخته الثالثة. وتهدف آبل من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق انسجام بصري أكبر بين أجهزتها المختلفة، خاصةً أجهزة ماك وآيباد.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت في وقت سابق إلى أن iPadOS 19 سيوفر تجربة أقرب إلى macOS، من خلال دعم تعدد المهام بنحو أكثر تطورًا مع تحسين إدارة نوافذ التطبيقات.

وذكرت تسريبات أخرى أن النظام الجديد سيعرض شريط قوائم مشابهًا لما هو موجود في أجهزة ماك عند توصيل أجهزة آيباد بلوحة المفاتيح Magic Keyboard.

ومن المثير للاهتمام أن الاسم الرمزي لتصميم iOS 19 الجديد هو “Solarium”، وهي كلمة تعني غرفة زجاجية يدخلها الضوء، مما يعكس توجه آبل نحو تصميمات أكثر شفافية في أنظمتها القادمة. ومن المرتقب الكشف عن هذه التحديثات رسميًا خلال مؤتمر المطورين WWDC 2025، الذي ينطلق في 9 يونيو المقبل.

وتركز معظم الشركات، ومنها آبل، في الآونة الأخيرة على الذكاء الاصطناعي، لكن تصميمات أنظمة التشغيل الجديدة ستكون أبرز شيء تقدمه آبل خلال المؤتمر المرتقب.